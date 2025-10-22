Lino Golden, primele declarații despre noua relație, după divorțul de Delia Salchievici: „E ceva recent”

Lino Golden și Delia Salchievici s-au căsătorit civil în aprilie 2024, însă relația lor s-a încheiat după doar un an de mariaj. După divorț, Delia a dezvăluit că și-a refăcut viața sentimentală, iar acum și artistul a început o nouă poveste de dragoste.

Potrivit surselor mondene citate de spynews.ro, de mai bine de o lună, Lino Golden se află într-o relație cu o tânără, despre care se știe că este make-up artist. Recent, cei doi au plecat împreună într-o vacanță în Dubai, iar artistul a postat câteva imagini în care apar doar părți din corpul iubitei, pentru a sugera prezența acesteia fără a dezvălui identitatea. Partenera, la rândul ei, a adoptat aceeași strategie, distribuind fotografii și clipuri în care se văd părți din corpul lui Lino Golden, inclusiv o fotografie publicată de cântăreț.

Într-un interviu acordat pentru sursa citată, Lino Golden a confirmat pentru prima dată că tânăra este iubita lui, dar a păstrat detalii despre identitatea acesteia private.

„Da, am o nouă relație! Nu o să dau nici acum un nume, este iubita mea. Nu suntem de mult timp împreună, e ceva recent. Când e ceva public, lumea tinde să strice sau o persoană nu știe cum să gestioneze toată atenția, așa că prefer să fie privat, dar nu secret. Ea nu este o persoană publică”, a spus artistul pentru Spynews.ro.

Lino Golden a explicat că relația a venit la momentul potrivit, după ce a trecut peste divorț, iar conexiunea dintre ei a fost imediată.

„E irelevant ce s-a scris, contează ce s-a întâmplat demult, pentru că altfel nu aș fi încercat ceva nou, dacă nu aș fi trecut peste. Ne-am cucerit reciproc, a fost o conexiune comună, nu a fost ceva complicat, a fost conexiune din prima. Toate la timpul lor”, a adăugat artistul.

Ce spune Delia Salchievici despre mariajul cu artistul

Pe de altă parte, Delia Salchievici a vorbit recent despre motivele care au dus la despărțirea lor. Fosta soție a lui Lino Golden a explicat că frustrările legate de cariera artistului au generat tensiuni în relație și că izolarea lui a dus la ruperea legăturii dintre ei.

„Eram susținătorul lui numărul 1, îl împingeam de la spate întotdeauna să lucreze cât mai mult. Frustrările legate de carieră au fost cele care au creat probleme între noi. De la un nivel foarte mare a decăzut și i-a fost greu să accepte acest lucru. Sentimente cred că o să rămână întotdeauna. Eu l-am iubit foarte mult pe Radu, doar că au scăzut enorm în intensitate în urma dezamăgirilor pe care le-am simțit pe parcursul relației”, a spus Delia la Xtra Night Show.

Tânăra a mai precizat că lipsa unui sentiment de prietenie și parteneriat între ei a fost cea care a adâncit ruptura:

„Cea mai mare durere a mea a fost că nu am simțit neapărat prietenie, parteneriat între noi. El se izola foarte mult. Cu toate că încercam să îl ajut și să îi fiu alături, nu îmi permiteam și acolo cred că s-a format o ruptură între noi”.

