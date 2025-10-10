Lino Golden este într-o nouă relație după divorțul de Delia Salchievici. Gestul romantic afișat de artist pentru partenera lui

Lino Golden și Delia Salchievici au avut o căsnicie scurtă, oficializată în aprilie 2024, care s-a încheiat după doar un an. După despărțire, Delia și-a refăcut viața amoroasă, iar acum și artistul pare să fi început o nouă poveste de dragoste.

Conform surselor apropiate celor doi, Lino Golden se află de mai bine de o lună într-o relație cu un make-up artist, iar recent cei doi au fost surprinși în vacanță în Dubai.

Artistul a împărtășit pe rețelele sociale imagini sugestive în care se zăresc doar părți din corpul partenerei sale, confirmând astfel subtil compania din călătorie. Iubita lui Lino Golden procedează similar, postând fotografii și clipuri video în care apar detalii ale artistului și redistribuind chiar imagini publicate de el, potrivit Spynews.ro

Pe de altă parte, Delia Salchievici și-a oficializat și ea relația cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. După câteva săptămâni de speculații, aceasta a ales să vorbească deschis despre noua ei iubire, explicând că inițial nu intenționa să intre într-o relație după divorț, însă a simțit o conexiune puternică cu Auday.

„Am primit fel și fel de păreri, însă nu mă voi lăsa condusă de ele niciodată. Într-adevăr, nu aveam în plan să formez ceva alături de altcineva, îmi doream să stau singură mult mai mult timp, dar așa s-a întâmplat. A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum. Dacă a fost un sentiment nou, am spus să dau o șansă”, a declarat Delia, la Summer Star, citată de Spynews.ro.

