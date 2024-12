Lino Golden face lumină în scandalul cu Alex Velea: „Am primit amenințări, teroare. Am toate dovezile” VIDEO

Lino Golden a fost unul dintre tinerii pe care Alex Velea i-a lansat în muzică, însă, la un moment dat, s-au certat și nu și-au mai vorbit. Lino era considerat ca un fiu pentru Velea, însă artistul a ales să plece din „Golden Boys” și să rupă definitv relația cu Alex.

Conflictul dintre Alex Velea și Lino Golden a început în mare parte din cauza neînțelegerilor dintre Alex Velea și Mario Fresh. Lino Golden a declarat că Mario Fresh a fost cel care l-a influențat să întrerupă legătura cu Alex Velea.

Conform lui Lino Golden, prima ceartă a fost între Mario Fresh și Alex Velea, Mario fiind cel care a fost dat afară din casa lui Velea. Lino a simțit presiunea de a lua partea lui Mario Fresh, ceea ce a dus la o ruptură și între el și Velea​.

Lino Golden regretă acum implicarea sa în conflict și recunoaște că ar fi trebuit să rămână neutru și să nu se lase influențat. El consideră că anturajul greșit și influența negativă a celor din jurul lui Alex Velea l-au determinat să rupă legătura.

„Am fost influențat de Mario, dar nu la modul că mă trăgea el de mână. Oricum nici cu Mario nu am o relație atât de apropiată. Prima dată s-a certat cu el, pe el l-a dat afară. Nu are nicio legătură cu banii, nimic profesional. Evident că prietenia noastră a pornit dintr-o conjunctură, nu că ne-am întâlnit noi pe stradă și am zis că de acum suntem frați.

Am dormit în același pat atâția ani de zile, am mâncat din aceeași farfurie. Când s-a făcut ruptura asta, cum alegi? Cum trădezi doi prieteni care nu ți-au greșit, de fapt? Dar trebuie să pleci cu unul. Trebuia să rămân la mijloc și să zic că e treaba lor, eu rămân prieten și cu tine, și cu tine.

Au fost neînțelegeri, nepotriviri de caracter după o perioadă în care ne-am maturizat. Am făcut multe prostii și am greșit rău pe subiectul ăsta. Nu a fost vina lui Alex, cât a fost vina anturajului prost din perioada aia în care ne înjura, ne amenința. El nu mi-a făcut rău, cât mi-au făcut ei, luându-i lui apărarea. Nu am mai vorbit cu Alex de atunci.

Am momente care mă fac să zic de ce nu pun mâna pe telefon. În continuare mă au la block și el, și Antonia. Eu am făcut pasul de împăcare. Din câte am înțeles și am auzit, pe mine are încă cea mai mare supărare. Nu e vina lui Alex, e vorba despre anturajul lui de atunci. Am primit amenințări, mi-au dat teroare, am toate mesajele. Puteam să le public și atunci, dar nu am făcut-o”, a declarat artistul în cadrul podcast-ului lui Bursucu.

Pe de altă parte, în tot acest timp, Alex Velea a încercat să păstreze un ton moderat în timpul conflictului, însă a recunoscut că tensiunile și diferențele de personalitate au dus în cele din urmă la această ruptură​.

