Lino Golden vorbește deschis despre scandalul cu Alex Velea și Antonia: „Au început ei să-și pună artiștii să mă înjure.”

La cinci ani de la celebrul scandal care a dus la ruptura dintre el și Alex Velea, Lino Golden vorbește deschis despre detaliile neștiute ale conflictului. Deși a ales, până acum, să păstreze discreția din respect pentru cei implicați, artistul afirmă răspicat că nu el este vinovatul și aruncă vina în tabăra fostului său mentor.

După o lungă perioadă în care a evitat subiectul, Lino Golden afirmă că întreaga situație care a generat tensiuni publice a fost declanșată de Alex Velea și Antonia. Artistul consideră că el a fost victima unui atac din partea apropiaților cuplului și spune că acest episod a avut un impact considerabil asupra carierei sale.

„Cred că rațional un 6 (n.r.: a fost afectată cariera lui din cauza scandalului cu Alex Velea), pentru că oamenii au o percepție foarte… Ce văd pe net, aia cred. A afectat-o, dar nu pot să mint, dar a și ajutat-o, adică e așa un bine-rău. La început a ajutat-o. Oricum, scandalul a fost atunci mediatizat, dar n-a fost un scandal wow. A fost o ruptură ca oricare alta. Nu suntem singurii din industrie care au început la un drum și s-au rupt după. Acolo chiar n-am vrut să spăl rufele în public, pentru că am un respect foarte mare față de ei și nu aș ieși niciodată în public să zic părțile mele de adevăr”, a declarat Lino Golden într-un interviu acordat pentru cancan.ro.

Ads

De la ce a început scandalul

Artistul insistă că nu a greșit cu nimic în acea perioadă, ba din contră, a reacționat abia după ce a fost provocat. Potrivit declarațiilor lui, anumite persoane din anturajul lui Alex Velea au început să-l atace public, ceea ce l-a determinat să se apere.

„Eu n-am greșit cu nimic. A, după ce au început ei să-și pună artiștii să mă înjure. Și asta, logic, că am ripostat și eu. Și nu-mi pare rău de asta, e normal. Adică ei își puneau artiștii să mă înjure de morții mei, fiind la mine la înmormântare. Asta n-am spus-o, dar asta e o chestie care nu mă interesează, că e reală. Adică, după ce tu ai fost la mine la înmormântare, să-ți pui artiștii să mă înjure de morți și să facă glume de-astea proaste… Evident că am ripostat și nu-mi pare rău deloc. Mi-am apărat familia. Nu vreau să intru în mai multe detalii, pentru că în continuare am un respect foarte mare față de ce au făcut. Și o să rămână pe viață respectul ăla.”, a mai spus artistul.

Ads

În ciuda tuturor celor întâmplate, Lino susține că nu mai există niciun fel de legătură între el și fostul său colaborator. De la izbucnirea conflictului, relațiile dintre ei s-au rupt complet, iar comunicarea a încetat definitiv.

„Așa e tot timpul în România (n.r.: oamenii cred că este nerecunoscător). Și eu, mâine, dacă ajut un artist și devine mare și după aia pleacă, eu chiar că nu zic nimic, tot o să îi spună lui că e nerecunoscător. Așa e lumea. Așa e prima gândire a românului, oricum. Ce vreau să schimb eu? Ei să aibă părerea lor. Eu știu adevărul meu. Noi știm adevărul nostru. (...) Nu, n-am mai vorbit (n.r.: cu Alex Velea). Ne-am ținut distanța toți unii față de alții. După ce au plecat de acolo câțiva artiști, s-au reîntors, s-au luat legătura, dar singurii cu care n-am mai vorbit sunt ei. Ei doi, atât. De cinci ani (n.r.: nu mai sunt ei în relații bune). Nu ne-am intersectat deloc.”

Ads