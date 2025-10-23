Messi și-a pus semnătura pe contract și va juca pe un nou stadion!

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 19:45
295 citiri
Messi și-a pus semnătura pe contract și va juca pe un nou stadion!
Lionel Messi Foto: X Inter Miami

Jucătorul argentinian Lionel Messi a semnat joi prelungirea contractului cu gruparea americană din MLS, Inter Miami, a anunţat clubul din Florida pe site-ul oficial.

Căpitan al echipei, Lionel Messi va juca la Inter Miami până la finalul sezonului 2028: „Sunt foarte fericit să rămân aici şi să continui cu acest proiect care, pe lângă faptul că este un vis, a devenit o realitate frumoasă — urmează să joc pe Miami Freedom Park.

Suntem cu toţii extrem de entuziasmaţi de momentul în care vom putea în sfârşit să jucăm pe acest nou stadion. Abia aşteptăm să fie finalizat — să îl experimentăm din interior, în noua noastră casă, şi ca fanii să se bucure de aceasta. Va fi ceva foarte special să joci acasă într-un stadion atât de spectaculos”, a declarat Messi de pe noul stadion. „Viziunea noastră a fost să aducem cei mai buni jucători la Inter Miami şi în acest oraş, şi exact asta am făcut,” a spus David Beckham, co-proprietar al clubului Inter Miami.

Messi a venit la gruparea din Florida în vara anului 2023 şi a jucat cu Inter Miami în optimile Cupei Mondiale a Cluburilor.

