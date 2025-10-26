Messi la Barcelona sau Cristiano Ronaldo la Real Madrid? Ce jucător a avut un impact mai mare

Impactul fotbalistului Cristiano Ronaldo asupra productivității și eficienței a fost mai mare decât cel al lui Lionel Messi atunci când aceștia jucau pentru Real Madrid, respectiv pentru FC Barcelona, potrivit unui studiu realizat de doi cercetători universitari care au aplicat în mod inovator o metodologie economică aplicată productivității și eficienței, informează EFE.

Studiul a analizat toți jucătorii ambelor echipe în ultimii 70 de ani (1955-2024), o perioadă care coincide cu valabilitatea competițiilor europene la care concurează de obicei cele două cluburi spaniole, a relatat Universitatea din Extremadura (UEx) într-un comunicat de presă.

Cercetătorii în economie aplicată Jose María Cordero și Daniel Santín, de la Universitățile din Extremadura și, respectiv, Universitatea Complutense din Madrid, au aplicat în fotbal metodologii care evaluează schimbările de eficiență și productivitate în centrele de învățământ, spitale și municipalități.

Conform cercetărilor lor, jucătorii lui Real Madrid tind să fie mai productivi decât jucătorii echipei FC Barcelona pe pozițiile de portar și mijlocaș, iar performanța lor este practic echivalentă în cazul fundașilor, iar în ofensivă, atacanții echipei catalane îi depășesc pe cei ai lui Real Madrid.

Ads

La nivel de portari, studiul a constatat că cei mai eficienți au fost Keylor Navas (Real Madrid), care a câștigat un număr mare de trofee internaționale în cele cinci sezoane petrecute la club, și Carles Busquets, un portar care a reușit să câștige 12 titluri naționale și patru titluri internaționale, jucând puțin peste 100 de meciuri în cele șapte sezoane petrecute la club, multe dintre ele fiind rezervă.

Deși portarii istorici precum Iker Casillas și Víctor Valdes au jucat mult mai multe meciuri și au câștigat mai multe titluri, realizările lor sunt distribuite pe un număr mai mare de sezoane, "ceea ce le reduce productivitatea măsurată ca performanță obținută pe sezon".

La nivel de fundași, doi jucători ies în evidență: Ronald Koeman și Fernando Hierro, care s-au caracterizat printr-o "capacitate excepțională de a marca goluri - rară pe poziția lor - și prin contribuții decisive la titlurile echipelor lor".

Ads

Mai exact, olandezul și-a atins obiectivele în mai puține sezoane, ceea ce i-a oferit un nivel de productivitate mult mai ridicat decât al altor jucători ai Barcei care au câștigat mai multe titluri, precum Dani Alves, Gerard Pique și Jordi Alba, dar care au rămas la club mult mai multe sezoane.

La Madrid, Hierro îi depășește pe fundași veterani precum Sergio Ramos și Marcelo, care au obținut și ei cifre mari de goluri și un număr mare de titluri, dar au rămas la club mai multe sezoane.

La capitolul mijlocași, studiul reflectă un alt tipar, deoarece cei mai productivi jucători nu sunt neapărat cei mai memorabili.

La FC Barcelona, Seydou Keita și Cesc Febregas ies în evidență, în timp ce la Real Madrid, James Rodríguez și Claude Makelele. Toți au câștigat un număr mare de titluri în doar câteva sezoane.

Legende precum Xavi, Sergio Busquets, Kroos și Michel, în ciuda carierelor lor extraordinare, sunt în urmă în ceea ce privește productivitatea, prelungindu-și carierele la aceste cluburi mult mai mult timp.

Ads

În privința atacanților, nu există surprize deoarece cei mai eficienți și productivi jucători sunt Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Deși au jucat pentru echipele lor timp de mulți ani, performanțele lor în fața porții și titlurile câștigate îi plasează mult deasupra oricărui alt atacant.

Cu toate acestea, studiul dezvăluie faptul că Cristiano Ronaldo a avut un impact mai mare asupra performanței generale a lui Real Madrid, decât a avut Messi la FC Barcelona.

Deși alți atacanți istorici precum Raul, Benzema și Luis Suarez au obținut rezultate spectaculoase, "niciunul nu a avut un rol la fel de decisiv în evoluția productivității colective a clubului său" precum Cristiano și Leo, conform studiului.

Ads