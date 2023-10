Lionel Messi dezvaluie ca a vrut sa plece de la Barcelona: "M-am simtit vanat"

Lionel Messi a fost pe punctul de a pleca de la Barcelona si de a parasi Spania.

Starul argentinian a dezvaluit, miercuri, ca, in sezonul 2013/2014, cand au inceput problemele cu Fiscul spaniol, s-a gandit serios sa ii paraseasca pe catalani.

"Cel mai dificil momnet a fost in sezonul 2013/2014 cand am avut probleme cu Fiscul. Oamenii n-au stiut ce s-a intamplat. Am fost primul si de aceea a fost foarte greu", a spus Messi intr-un interviu acordat Rac1.

"Din fericire, copiii erau mici si n-au stiut nimic. M-am gandit sa plec, nu numai sa parasesc Barcelona, dar si Spania. M-am simtit vanat si n-am mai vrut sa raman", a mai dezvaluit acesta.

In iulie 2016, Messi a fost condamnat la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare, plus la plata unei amenzi de 3,7 milioane de euro pentru o fraudata la drepturile de imagine.

Lionel Messi (32 de ani) a ajuns la Barcelona in 2001, pe cand avea doar 14 ani.

