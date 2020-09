Lionel Messi, in lotul Argentinei pentru primele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial 2022

Nationala "albiceleste" va infrunta reprezentativa Ecuadorului in data de 8 octombrie, pe stadionul "La Bombonera" din Buenos Aires, arena echipei Boca Juniors. Cinci zile mai tarziu, argentinienii se vor plasa La Laz pentru a infrunta echipa Boliviei, intr-o partida care va avea loc la o altitudine de 3.500 m.Saptamana trecuta, Federatia Argentiniana de Fotbal (AFA) anuntase ca suspendarea dictata anterior impotriva lui Messi s-a prescris, iar decarul Barcelonei poate evolua in jocul cu ecuadorienii. Messi a fost suspendat pentru un meci la Copa America de anul trecut, dupa ce a fost eliminat in partida pentru locul al treilea, cu Chile, si dupa ce i-a acuzat pe sefii fotbalului sud-american de coruptie.Selectionerul Lionel Scaloni, nu va conta insa in partidele cu Ecuador si Bolivia pe atacantul Sergio Aguero, golgheterul lui Manchester City , care a suferit o accidentare la genunchi si inca nu si-a reluat antrenamentele, si nici pe mijlocasul ofensiv Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), a carui absenta ramane deocamdata fara explicatii, potrivit AFP.Messi va avea in schimb alaturi cele doua vedete argentiniene din Serie A, Paulo Dybala ( Juventus Torino ) si Lautaro Martinez ( Inter Milano Lotul anuntat vineri de Scaloni, compus doar din "stranieri", urmeaza sa fie completat cu jucatori care evolueaza in campionatul national.Desfasurarea primelor doua etape de calificare din America de Sud pentru Mondialul din 2022 s-a aflat mult timp in suspans, din cauza pandemiei care continua sa faca ravagii pe acest continent si a inceput sa revina in forta si in unele tari europene.Iata componenta lotului Argentinei:Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa/Anglia), Juan Musso ( Udinese /Italia), Agustin Marchesin ( FC Porto /Portugalia)Fundasi: Juan Foyth (Tottenham/Anglia), Renzo Saravia (Intenacional Porto Alegre/Brazilia), German Pezzella ( Fiorentina /Italia), Leo Balerdi ( Olympique Marseille /Franta), Nicolas Otamendi (Manchester City/Anglia), Nehuen Perez ( Atletico Madrid /Spania), Walter Kannemann (Gremio/Brazilia), Nicolas Tagliafico ( Ajax Amsterdam /Olanda), Marcos Acuna ( FC Sevilla /Spania), Facundo Medina (Lens/Franta)Mijlocasi: Leandro Paredes ( PSG /Franta), Guido Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Rodrigo De Paul (Udinese/Italia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/Germania), Giovani Lo Celso (Tottenham/Anglia), Nicolas Dominguez (Bologna/Italia)Atacanti: Lionel Messi (FC Barcelona/Spania), Paulo Dybala (Juventus/Italia), Lucas Ocampos (FC Sevilla/Spania), Nicolas Gonzalez (VfB Stuttgart/Germania), Alexis Mac Allister (Brighton/Anglia), Alejandro Gomez (Atalanta/Italia), Joaquin Correa ( Lazio Roma /Italia), Lucas Alario (Bayer Leverkusen/Germania), Lautaro Martinez (Inter Milano/Italia), Giovanni Simeone (Cagliari/Italia), Cristian Pavon (Los Angeles Galaxy/SUA).