Messi, implicat intr-un scandal cu imbranceli si cazaturi la Balonul de Aur (Video)

Lionel Messi a trait un moment tensionat inainte de a primi Balonul de Aur la Gala desfasurata la Zurich. Cu mai bine de o ora inainte de a ridica trofeul, argentinianul a fost martorul unei situatii neprevazute.

Potrivit publicatiei 26Noticias din tara sa natala, la sosirea starului la locul unde se organiza importantul eveniment, a fost asaltat de mai multi fani. O tanara s-a apropiat mai mult pentru a-l fotografia si vedea de mai aproape. Femeia a ajuns chiar in preajma idolului sau, insa a fost bruscata de bodyguarzii care se ocupau cu securitatea fiind impinsa violent si cazand pe jos chiar in fata grupului in care era incadrat argentinianul.

Imaginile surprinse de o camera de luat vederi a unui amator arata in acelasi timp si un baietel cazand in busculada formata. Copilul se presupune, conform sursei citate, ca ar fi venit impreuna cu tanara care a fost protagonista incidentului.

Jucatorul Barcelonei a privit neputincios scenele reprobabile, pe fata sa se putea citi indignare, fata de cele intamplate.

VIDEO: Apasati aici pentru a vedea imaginile

