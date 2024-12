Pleaca Messi de la Barcelona?

In ultimul timp s-a vorbit mult de un interes tot mai mare aratat de PSG pentru Lionel Messi. Noul presedinte al Barcelonei a tinut, insa, sa spuna ca Messi nu va pleca de la clubul pe care el il conduce.

Josep Bartomeu a infirmat informatiile conform carora Messi ar putea sa fie protagonistul celui mai scump transfer din istoria fotbalului, scrie goal.com. In legatura cu oferta PSG-ului pentru Messi s-a vehiculat suma-record de 250 de milioane de euro.

"Paris Saint-Germain? Messi este atat de fericit aici incat am dubii ca ar vrea sa paraseasca Barcelona", a spus Bartomeu in legatura cu aceasta situatie.

"El este un jucator care practic s-a nascut aici, cand avea doar 13 ani, si l-am auzit mereu spunand ca vrea sa isi incheie cariera la Barcelona", a mai declarat oficialul clubului.

Atacantul argentinian mai are contract cu catalanii pana in anul 2018, avand o clauza de reziliere in valoare de 250 de milioane de euro. Presedintele clubului a mai lasat de inteles ca lui Messi ii va fi propus in curand o noua intelegere, care il va face din nou cel mai bine platit jucator din prima liga spaniola.

