Messi vrea rezilierea unilaterala a contractului valabil pana in 2021, cu clauza de 700 de milioane de euro.Potrivit canalului argentinian TyC Sports, Messi a transmis aceasta cerere prin fax.Argentinianul dispune in contract de o clauza care ii permite sa plece liber la fiecare final de sezon. El ar fi trebuit sa activeze normal aceasta posibilitate pana la 1 iunie, dar avand in vedere situatia actuala, el poate activa aceasta clauza, scrie presa catalana.