Topul echipelor cu cele mai mari salarii: Suma uriasa castigata anual de Lionel Messi

FC Barcelona si-a mentinut si in 2019 pozitia de lider in clasamentul echipelor profesioniste cu cele mai mari salarii din lume, Top 10 fiind dominat de francizele din liga nord-americana de baschet (NBA), care ocupa locurile 4-10, conform unui studiu facut public de Sporting Intelligence.

FC Barcelona ocupa primul loc in acest top cu un salariu mediu anual de 9,8 milioane lire sterline, in usoara scadere fata de 2018 (10,5 milioane), urmata de Real Madrid - 8,9 milioane lire sterline si de Juventus Torino - 8,08 milioane lire sterline. Locul 4 este ocupat de echipa de baschet Portland Trailblazers cu 8,03 milioane sterline. Locurile 5-10 sunt antamate de francizele NBA: Golden State Warriors, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Maimi Heat si Cleveland Cavaliers, toate cu medii de peste 7 milioane lire sterline.

La Barca, Lionel Messi are de departe cel mai mare salariu, fiind platit anual cu peste 50 milioane lire sterline, incluzand drepturile de imagine.

PSG ocupa locul 12 cu un salariu mediu de 7,1 milioane lire sterline, in timp ce campioana Angliei, Manchester City, este pe treapta a 13-a, cu un salariu mediu de 6,9 milioane lire sterline.

Ads

In ce priveste salariul mediu anual din ligile de fotbal, Premier League este in frunte, depasind pentru prima oara in 2019 granita de 3 milioane de lire sterline, in crestere cu 6,1% fata de 2018. Pe locurile urmatoare se afla La Liga (Spania) cu 1,8 milioane lire sterline si Bundesliga (Germania) cu 1,25 milioane lire sterline. Serie A (Italia) ocupa locul 4 cu 1,20 milioane lire sterline.

In Spania, Barca si Real Madrid sunt urmate in clasamentul echipelor cu cele mai mari salarii de Atletico Madrid (5,6 milioane lire sterline), in timp ce in Premier League, Manchester City (7 milioane) este urmata de Manchester United (6,1 milioane) si FC Liverpool (5,5 milioane). In Serie A, Juventus (8,1 milioane lire sterline) devanseaza AS Roma (3,6 milioane) si Inter (3,3 milioane). In Bundesliga, Bayern Munchen este lider cu 6,5 milioane lire sterline, urmata de Borussia Dortmund (4 milioane) si Bayer Leverkusen (2,5 milioane). In Ligue 1, PSG (7,1 milioane lire sterline) este prima, inaintea lui Monaco (2,3 milioane) si Lyon (1,9 milioane).

Ads