Pele, mesaj pentru Messi dupa ce i-a egalat recordul: Cand din inima ta se revarsa iubirea, este dificil sa iti schimbi calea

Cand din inima ta se revarsa iubirea, este dificil sa iti schimbi calea. La fel ca tine, stiu cum este sa iubesti sa porti in fiecare zi acelasi tricou. La fel ca tine, stiu ca nimic nu este mai bun decat locul in care ne simtim acasa.Felicitari pentru recordul tau istoric, Lionel. Dar mai presus de orice, felicitari pentru cariera ta frumoasa la Barcelona . Povesti ca ale noastre, de iubire pentru un singur club atat de mult timp, sin nefericire vor fi din ce in ce mai rare in fotbal. Te admir foarte mult", a notat Pele.Lionel Messi, care a inscris sambata in partida FC Barcelona - Valencia, din LaLiga, scor 2-2, a egalat recordul lui Pele de goluri inscrise pentru un singur club. Messi a marcat al 643-lea gol.Pele a stabilit recordul de 643 de goluri la Santos, in perioada 1956-1974.CITESTE SI: