Lionel Messi, declarații sincere despre cel mai dificil moment: "A trebuit să-mi refac viaţa de pe o zi pe alta"

Starul argentinian Lionel Messi a vorbit, într-un interviu în podcastul Big Time, despre plecarea sa de la FC Barcelona, în vara anului 2021, asigurând că şi-ar fi dorit să-şi poată continua cariera la clubul spaniol la care a crescut, informează cotidianul AS.

"Schimbarea a fost dificilă când am plecat la PSG, pentru că îmi mergea foarte bine la Barcelona şi plănuiam să rămân acolo. Nu eram pregătit să plec, totul s-a întâmplat foarte repede. A trebuit să-mi refac viaţa de pe o zi pe alta. Am cunoscut o altă ligă, un alt club, un nou vestiar. A fost o schimbare pe care nu o căutam şi de aceea a fost dificil la început", a spus Messi.

Jucătorul argentinian a povestit şi cum a fost sosirea sa la Barcelona, când era doar un copil, şi cum i-a schimbat acest lucru viaţa: "Pentru mine a fost greu când am ajuns la Barcelona. Eram copil şi a trebuit să mă adaptez la noi prieteni, o ţară nouă, un oraş nou, oameni noi, şcoală nouă. Mi-a fost greu la început, dar am crezut că fac ceea ce îmi doream, să joc fotbal, într-o echipă grozavă precum Barcelona şi asta m-a făcut să merg înainte. A fost impresionant şi mi-a plăcut foarte mult. Mereu m-au tratat foarte bine la Barcelona şi le sunt recunoscător".

Acum, când se află într-o nouă etapă, în afara Europei, la Inter Miami, unii consideră că argentinianul se apropie de sfârşitul carierei şi vorbesc despre o posibilă retragere. "Ştiu că în momentul în care simt că nu mai sunt în stare să joc, că nu mă mai bucură sau că nu îmi mai ajut colegii, mă voi lăsa. Sunt foarte autocritic cu mine. Ştiu când sunt bun, când sunt rău, când joc bine şi când joc prost. Când voi considera că este timpul să fac acel pas, îl voi face fără să mă gândesc la vârstă. Dacă mă simt bine, voi încerca mereu să continui să concurez, pentru că este ceea ce îmi place şi ceea ce ştiu să facă", a spus Messi.

Octuplul câştigător al Balonului de Aur a recunoscut, totodată, că era hotărât să se retragă din selecţionata Argentinei după Cupa Mondială din 2022, dacă nu ar fi cucerit trofeul.

"Să devenim campioni mondiali a fost ceva magic pentru noi, pentru familiile noastre şi pentru întreaga ţară, asta va rămâne cu noi toată viaţa. Cu siguranţă aş fi părăsit echipa naţională dacă nu am fi fost campioni, dar din fericire am reuşit şi am mai oferit un titlu Argentinei", a conchis Lionel Messi.

