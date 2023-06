Lionel Messi (35 de ani) a făcut anunțul oficial în privința viitoare echipe la care va evolua.

Messi va merge în SUA, la Inter Miami, declinând oferta de la Al-Hilal, din Arabia Saudită. Fotbalistul argentinian a susținut un interviu pentru ziarele catalane El Mundo Deportivo și Sport.

"Decizia e luată. Voi juca la Inter Miami. Nu a fost vorba de bani, dacă era o chestiune de bani mergeam în Arabia Saudită. Însă la mijloc au fost alte motive care m-au făcut să semnez cu Inter Miami.

Am avut oferte de la alte echipe europene, dar nici măcar nu le-am evaluat pentru că ideea mea era să merg la Barcelona. Acum, vreau să îmi închiei cariera în America, având dorința de a câștiga în continuare, însă gândindu-mă și la puțină liniște".

Despre Barcelona

Mi-am dorit foarte mult să mă întorc la Barça, am avut acest vis. Dar după ce s-a întâmplat acum doi ani, nu am mai vrut să fiu în aceeași situație, lăsându-mi viitorul în mâinile altcuiva...Am vrut să iau propria mea decizie, gândindu-mă la mine și la familia mea.

Adevărul este că nu s-a pus problema banilor niciodată. Nici măcar nu am apucat să vorbesc cu Barcelona despre contract acum. S-a trecut la o propunere, dar niciodată la o propunere formală, scrisă, semnată, pentru că încă nu era nimic concret și nu știam dacă va fi posibil sau nu. A existat intenția, dar nu am putut avansa nimic, nici măcar nu am vorbit despre bani. Dacă ar fi fost vorba de bani, plecam în Arabia Saudită sau în altă parte

Am auzit că oficialii La Liga dăduseră undă verde pentru transferul meu, dar adevărul este că multe, multe lucruri nu erau în oriunde astfel încât să mă pot întoarce. Nu aș fi vrut să fiu eu responsabil pentru tăierea salariilor sau concedierea unor persoane.

Despre plecarea de la Barcelona

A fost foarte greu, o etapă foarte urâtă. Când totul era gata și trebuia să semnez, peste noapte nu s-a mai putut face nimic, mi-au spus că nu se mai poate și că trebuie să părăsesc clubul. A trebuit să încep să alerg și să caut o echipă, să iau o decizie pripită și să trec prin tot ceea ce am trecut. Adevărul este că am plecat într-un mod ciudat, mi-ar fi plăcut să-mi iau rămas-bun așa cum au făcut acum Busi, Jordi, la timpul lor Xavi și Iniesta, să-mi iau la revedere de la oameni așa cum s-ar fi cuvenit.

Despre PSG

Nu am fost fericit, nu m-am distrat și asta mi-a afectat viața de familie, relația cu copiii.

Plec cu sentimente amestecate. Adevărul este că primul an a fost foarte dificil, așa cum am spus ocazional, din diferite motive. În al doilea an, în primele șase luni m-am simțit foarte, foarte bine, foarte confortabil în club, în oraș, cu familia mea. Apoi a fost Cupa Mondială, care a marcat puțin sezonul, cu o competiție atât de importantă la mijloc pentru prima dată. Cred că a condiționat foarte mult sezonul. Mă așteptam să termin altfel, au fost doi ani, care, în general, au fost dificili, dar sunt în spatele nostru.

Despre viitorul lui la Barcelona, după retragere

Da, evident că mi-aș dori să fiu aproape de club. Ba mai mult, voi locui în Barcelona. Este ndunul dintre lucrurile pe care le-am stabilit foarte clar cu soția mea, copiii mei. Nu; yiu c, dar sper ca într-o zi să pot contribui cu ceva la club și să ajut pentru că este un club pe care îl iubesc așa cum am spus mereu. Apreciez dragostea pe care am avut-o de la oameni de-a lungul carierei mele și mi-aș dori să fiu din nou aici, da.