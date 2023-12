Lionel Messi a primit o nouă distincție remarcabilă. E primul sportiv din afara SUA care este onorat în acest fel

Fotbalistul argentinian Lionel Messi a fost desemnat "Sportivul anului" de revista americană Time, a anunţat radioteleviziunea belgiană RTBF.

Time a dezvăluit marţi numele atacantului argentinian care a bulversat Liga nord-americană de fotbal (MLS) de la sosirea sa în acest campionat.

Campionul mondial, în vârstă de 36 de ani, a venit de la Paris Saint-Germain la Inter Miami în luna iulie şi a reuşit să ofere francizei din Florida, înfiinţată în 2018, primul trofeu din scurta sa istorie.

"Messi a atras atenţia lumii întregi cu superioritatea sa pe teren" la clubul al cărui preşedinte este David Beckham.

Time l-a ales pe Messi pentru a-i urma lui Aaron Judge, superstarul echipei de baseball New York Yankees.

Lionel Messi este primul sportiv din afara Statelor Unite onorat cu acest titlu, acordat pentru prima dată în 2019. În 2021, gimnasta Simone Biles a primit distincţia, după baschetbalistul LeBron James (2020) şi naţionala de fotbal feminin a SUA (2019).

În articolul publicat de Time pentru a anunţa câştigătorul, Lionel Messi a explicat că a avut de ales între Arabia Saudită din campionatul nord-american.

"Prima mea opţiune era să mă întorc la Barcelona, dar nu era posibil. Era Arabia Saudită sau MLS, iar ambele opţiuni mi se păreau foarte interesante. A trebuit să le analizez şi să mă gândesc, discutând cu familia, înainte de a mă hotărî să vin la Miami", a conchis campionul mondial argentinian, care a primit cel de-al optulea său Balon de Aur pe 30 octombrie.

