Gol monumental marcat de Messi pentru Argentina într-o atmosferă de vis: "Brazilia e moartă, Franța e moartă" VIDEO

Argentina a jucat primul ei meci de la câștigarea Cupei Mondiale la fotbal.

Partida amicală cu Panama s-a jucat pe un stadion Monumental umplut până la refuz. S-a sărbătorit cu focuri de artificii, iar spectatorii au făcut o atmosferă de vis, emoționându-i pe Lionel Messi și pe antrenorul Scaloni.

Argentina a câștigat cu 2-0. Prima reușită i-a aparținut lui Almada (78), iar Messi a pus cireașa pe tort în minutul 89 cu un gol superb din lovitură liberă. A fost golul cu numărul 800 din cariera lui Messi și al 99-lea la echipa națională.

La finalul meciului, jucătorii și spectatorii au ținut "un moment de reculegere" pentru Brazilia și Franța.

What a moment as Argentina welcomes back its World Cup winners. pic.twitter.com/Pn9lHAw7uV

Messi's 800th career goal comes as a free kick in his first game with Argentina as World Cup champions.

Perfect.

(via @TV_Publica)pic.twitter.com/sWSREGPOBZ