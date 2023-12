Messi isi dezvaluie cea mai mare dorinta

Lionel Messi, cel mai bun fotbalist din lume in ultimii patru ani, si-a dezvaluit cea mai mare dorinta.

Dupa ce si-a trecut in palmares toate trofeele posibile cu FC Barcelona, Messi isi doreste sa castige Cupa Mondiala cu nationala Argentinei.

"Dupa ce am trait la nationala, cand intreaga echipa era la un nivel inferior, acum e un paradis pentru mine. Sa castig Cupa Mondiala ar fi cel mai frumos lucru din lume", a declarat Messi pentru cotidianul El Periodico.

Messi este international argentinian din 2005 si pana acum a inscris 31 de goluri in 76 de meciuri pentru selectionata "pumelor".

Un singur trofeu a cucerit Messi cu nationala Argentinei pana in prezent, turneul olimpic din 2008.

In contrast, atacantul in varsta de 25 de ani are 19 trofee cu FC Barcelona.

C.F.