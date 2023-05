Messi și Neymar, înjurați de fanii lui PSG! Suporterii parizienilor s-au strâns la club și protestează împotriva vedetelor și a conducerii VIDEO

Messi, Neymar și conducerea lui PSG au intrat în colimatorul suporterilor, care protestează la sediul clubului.

Câteva sute de suporteri ai echipei PSG s-au adunat la sediul clubului având câteva ținte clare.

Messi a fost înjurat de fani, după ce argentinianul a dat curs unei acțiuni publicitare și a plecat în Arabia Saudită. Hijo de puta (fiu de curvă) s-a strigat la adresa acestuia.

De asemenea, fanii i-au cerut lui Neymar "să se care" și au solicitat demisia conducerii.

“Messi, son of a b**ch” being chanted in French & Spanish outside of PSG HQ. pic.twitter.com/FgLEpdlL3a — Get French Football News (@GFFN) May 3, 2023

🎵 Neymar get lost, Neymar get lost, Neymar, Neymar, Neymar get lost 🎵pic.twitter.com/Jd4vadAEBG — Get French Football News (@GFFN) May 3, 2023

PSG ultras outside HQ demanding the board resigns following news that the Lionel Messi chapter is closing. pic.twitter.com/R1o3AE2SOz — Get French Football News (@GFFN) May 3, 2023