Fostul mare jucător al Barcelonei și-a anunțat retragerea! "Simt că a venit momentul să-mi iau rămas bun"

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 08:11
Sergio Busquets a fost coechipier cu Messi la Barcelona și Inter Miami FOTO Football Espana

După o carieră strălucită la FC Barcelona și Inter Miami, fotbalistul de 37 de ani a anunțat că se retrage din fotbal.

Mijlocașul lui Inter Miami CF, Sergio Busquets, a anunțat că se va retrage la finalul sezonului 2025 din Major League Soccer.

Spaniolul și-a făcut publică decizia printr-un videoclip postat pe contul său de Instagram, în care a vorbit despre experiența sa după o carieră de aproape 20 de ani la Barcelona, Miami și echipa națională a Spaniei.

„Simt că a venit momentul să-mi iau rămas bun de la cariera mea ca fotbalist profesionist. Au fost aproape 20 de ani în care am trăit această poveste incredibilă la care am visat mereu. Fotbalul mi-a oferit experiențe unice în locuri minunate, alături de cei mai buni colegi de călătorie”, a spus Busquets pe Instagram.

„Mulțumesc FC Barcelona, clubul vieții mele. Acolo mi-am împlinit visul din copilărie de a purta tricoul pe care l-am iubit, în sute de meciuri. Am sărbătorit multe povești de succes și am trăit momente unice pe Camp Nou, pe care nu le voi uita niciodată.

Mulțumesc echipei naționale a Spaniei. A fost o onoare să o reprezint de atât de multe ori și să mă bucur de realizări care vor rămâne mereu în inima mea.

Mulțumesc Inter Miami pentru că mi-a oferit șansa de a face parte dintr-un club nou și în dezvoltare, unde am vrut să trăiesc o nouă experiență și să-mi aduc contribuția”.

Sergio Busquets a câștigat 32 de trofee cu Barcelona, Cupa Mondială și Campionatul European cu Spania, precum și Leagues Cup și Supporters' Shield cu Miami.

El se retrage din fotbal după ce a înregistrat peste 700 de apariții pentru FC Barcelona, unde a câștigat de mai multe ori La Liga (9), Liga Campionilor (3) și Copa del Rey (7).

Busquets a fost, de asemenea, parte din echipa istorică a Spaniei care a realizat tripla: Campionatul European din 2008, Cupa Mondială din 2010 și Campionatul European din 2012.

După o carieră istorică la Barcelona, Busquets a ales să se alăture echipei Inter Miami în 2023, alături de Lionel Messi și Jordi Alba.

