Cu Messi pe teren, Argentina a pierdut doua puncte acasa, in America de Sud

Oaspetii au deschis scorul in minutul 21 al meciului disputat cu portile inchise pe stadionul "La Bombonera" din Buenos Aires, in urma unui penalty transformat de Angel Romero, dupa ce Miguel Almiron a fost faultat in careu. Argentinienii au restabilit egalitatea in finalul primei reprize, prin Nicolas Gonzalez (40).Inaintea startului jocului s-a pastrat un minut de reculegere in memoria victimelor pandemiei de coronavirus, care a generat aproape 35.000 de decese in Argentina.Acesta este primul pas gresit facut de argentinieni de la debutul preliminariilor CM 2022, dupa ce au invins primele doua etape echipele Ecuadorului (1-0) si Boliviei (2-1).In celalalt meci programat joi seara in zona sud-americana a preliminariilor Cupei Mondiale, selectionata Ecuadorului a invins in deplasare, cu 3-2, reprezentativa Boliviei.Au marca: Beder Caicedo (46), Angel Mena (55) si Carlos Gruezo (88 - penalty) pentru invingatori, respectiv Juan Carlos Arce (37) si Marcelo Martins Moreno (60).Partida de la La Paz a fost precedata, la fel ca si cea din capitala Argentinei, de un moment de reculegere in memoria victimelor Covid-19.