Au inceput calificarile pentru Campionatul Mondial in America de Sud. Messi a adus victoria Argentinei in fata Ecuadorului, Suarez a marcat pentru Uruguay

Pe legendarul stadion La Bombonera din Buenos Aires, fara spectatori in tribune din cauza pandemiei de coronavirus, golgheterul Barcelonei a marcat unicul gol al intalnirii de la punctul cu var, in minutul 13, chiar daca portarul ecuadorian Alexander Dominguez a reusit sa atinga mingea.Nationala "Albiceleste" a debutat astfel cu dreptul in calificarile pentru viitorul Mondial de fotbal, care va avea loc in Qatar, Messi si colegii sai urmand sa se deplaseze in Bolivia pentru cel de-al doilea meci, programat marti in capitala La Paz, la o altitudine de 3.600 m. Ecuadorul va infrunta la randul sau Uruguayul intr-o alta intalnire "la varf", programata la Quito, la 2.850 m deasupra nivelului marii.Intr-un alt meci fara public, reprezentativa Uruguayului a dispus cu 2-1 de selectionata statului Chile, pe Estadio Centenario din Montevideo, prin golurile lui Luis Suarez (39 - penalty) si Maximiliano Gomez (90+3). Pentru oaspeti a punctat Alexis Sanchez (54).Tot joi, Paraguay si Peru au terminat la egalitate, 2-2, intr-o partida disputata la Asuncion, pe stadionul Defensores del Chaco, tot cu portile inchise. Angel Romero a reusit o dubla pentru gazde, in minutele 66 si 81, in timp ce ambele goluri ale peruvienilor au fost marcate de Andre Carrillo (52, 85).Vineri sunt programate partidele Columbia - Venezuela si Brazilia - Bolivia.