Ce spune Leo Messi dupa ce Barcelona si-a reluat antrenamentele in conditii speciale

Messi si coechipierii sai au revenit la baza de pregatire a clubului pentru antrenamente individuale incepand de saptamana trecuta, prima faza a protocolului gandit de La Liga pentru reluarea campionatului suspendat in luna martie din cauza pandemiei.O parte dintre jucatori si cluburi s-au pronuntat impotriva reluarii activitatii fotbalistice de teama infectarii cu boala Covid-19 sau de teama ca ar putea infecta pe altii.Messi a opinat insa ca reluarea meciurilor nu este mai riscanta decat parasirea locuintei pentru orice alt motiv.''Riscul infectarii este prezent oriunde, cand pleci de acasa exista un risc, asa ca nu ar trebui sa ne gandim prea mult la asta, pentru ca daca vei face asa, nu vei mai vrea sa mergi nicaieri. Dar este esential sa intelegem ca trebuie sa ne conformam protocoalelor si masurilor de preventie cat de mult putem. Revenirea la antrenamente este un prim pas, dar nu trebuie sa ne complacem si trebuie sa luam toate masurile necesare de precautie'', a declarat vedeta argentiniana pentru El Mundo Deportivo.Sud-americanul asteapta cu nerabdare meciurile, dar se opune propunerii La Liga ca echipele sa fie tinute impreuna in carantina, departe de familii, dupa reluarea sezonului.''Personal, abia astept reluarea competitiei. Stim ca totul va fi foarte bizar, fara public in tribune. Am mai trecut prin asta si o stim. In ce priveste carantina, adevarul este ca nu imi place ideea sa fim separati de familiile noastre, dar va trebui sa vedem care va fi forma finala a planului'', a adaugat capitanul Barcelonei.Ultimele 11 etape ale sezonului se vor disputa fara spectatori si presedintele La Liga opina recent ca meciurile s-ar putea relua din data de 12 iunie.In clasamentul La Liga, Barca are un avans de doua puncte fata de Real Madrid , inaintea ultimelor 11 etape.