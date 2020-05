Leo Messi, nerabdator sa revina pe teren

Ziare.

"Nu ne putem baza pe ceea ce vom lasa in urma anul acesta. Este mai bine sa privim spre viitor. Sa revenim la rutina antrenamentelor, sa ne vedem coechipierii, sa jucam primele meciuri . Sunt sigur ca la inceput va fi ciudat, dar astept cu nerabdare sa concurez din nou", a afirmat Messi.Vedeta argentiniana a facut aceste declaratii in cadrul celui de-al patrulea episod din "Mindfulness Matters" ("Mentalitatea este totul"), o initiativa a marcii Adidas care reuneste sportivi din diferite discipline cu obiectivul de a se sustine reciproc si de a-si mentine o mentalitate pozitiva in cursul pandemiei de coronavirus.Pentru Messi, acest "nou normal" al fotbalului aduce multe provocari: "Pregatirea grupului este aceeasi ca in cazul celorlalte meciuri. Dar la nivel individual, fiecare persoana trebuie sa se pregateasca si sa vizualizeze jocul fara suporteri , ceea ce este foarte ciudat".Vorbind despre impactul acestor saptamani in afara terenului, Messi a spus ca mentinerea contactului cu coechipierii sai a fost cheia. "Acum, mai mult ca oricand, este important sa fii in contact cu echipa. Ocazional, ne-am reunit virtual pentru a vorbi si a ne vedea. Si am vorbit in fiecare zi cu multi altii", a adaugat el.Spania preconizeaza sa reia competitia dupa 11 iunie.