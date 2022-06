Leo Messi o salveaza de unul singur pe Barcelona, care a fost condusa de doua ori de Sevilla (Video)

Lionel Messi a facut din nou spectacol intr-un meci de Primera Division, castigand practic de unul singur o partida pentru Barcelona, o partida atat de grea la FC Sevilla, acolo unde catalanii au fost condusi de doua ori.

Barca a castigat cu 4-2 in deplasarea la andaluzi, care au condus cu 1-0 dupa golul lui Navas din minutul 22. Leo Messi a iesit la rampa patru minute mai tarziu aducand egalarea, dar repriza s-a incheiat in avantajul gazdelor, 2-1, dupa reusita semnata de Mercado.

Messi a dat trezirea in minutul 67, cu un sut splendid la vinclu de la marginea careului, bifand golul de 2-2, iar 3-2 s-a facut tarziu, minutul 85, acelasi Messi punctand simplu din mijlocul careului pe langa Vaclik.

Acelasi Messi a incheiat apoteotic jocul cu o pasa de gol luminoasa catre colegul sau Luis Suarez, care a avut de indeplinit o simpla formalitate, cu un lob elegant.

Scapa deci Barcelona dintr-un moment greu, iar oaspetii din Catalonia ajung asadar la 57 de puncte, 10 peste locul 2 ocupat de Atletico Madrid, 12 peste marea rivala Real, cu care va juca de 2 ori saptamana viitoare, miercuri in returul semifinalelor de Cupa, 1-1 in tur, plus sambata, in La Liga.

Ads

Sevilla este pe locul 5, cu 37 de puncte, la doua lungimi de locul 4, ocupat de Getafe.

Toate cele 6 goluri le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link.

Echipele de start:

Sevilla: Vaclik - Mercado, Kjaer, Gomez - Navas, Rog, Banega, Wober - Sarabia - Ben Yedder.

FC Barcelona: ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Alba - Vidal, Busquets, Rakitic - Messi, Suarez, Coutinho.

Leo Messi are 33 de goluri marcate in acest sezon in toate competitiile, cel mai bun marcator din top 5 al campionatelor europene. In plus, marele argentinian a bifat al 50-lea hattrick din cariera pentru FC Barcelona, o cifra absolut incredibila.

Ads