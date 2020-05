Leo Messi spune ca fotbalul si viata nu vor mai fi la fel, dupa aceasta pandemie de coronavirus

Ziare.

''Fotbalul, ca si viata in general, nu cred ca va mai fi la fel ca inainte. Revenirea la antrenamente, competitiile, tot ceea ce inainte faceam in mod normal, acum va trebui sa le reluam progresiv. Va fi o situatie ciudata pentru noi si pentru oricine va fi nevoit sa schimbe dinamica obisnuita a lucrurilor. Multi oameni au avut parte de o perioada nefericita deoarece situatia i-a afectat intr-un fel sau altul, asa cum s-a intamplat cu toti cei care au pierdut pe cineva drag. Nu poate fi nimic mai rau decat sa pierzi oameni pe care-i iubesti, acest lucru mi se pare cel mai nedrept, imi creeaza o frustrare enorma'', a spus Messi pentru El Pais.In urma cu doua zile, Messi spunea ca este "dornic sa concureze din nou" si sa incheie un sezon care, in conditiile actuale, "aduce multe provocari" si la care jucatorii vor trebui sa se adapteze. "Nu ne putem baza pe ceea ce vom lasa in urma anul acesta. Este mai bine sa privim spre viitor. Sa revenim la rutina antrenamentelor, sa ne vedem coechipierii, sa jucam primele meciuri . Sunt sigur ca la inceput va fi ciudat, dar astept cu nerabdare sa concurez din nou", a afirmat Messi.Vedeta argentiniana a facut aceste declaratii in cadrul celui de-al patrulea episod din "Mindfulness Matters" ("Mentalitatea este totul"), o initiativa a marcii Adidas care reuneste sportivi din diferite discipline cu obiectivul de a se sustine reciproc si de a-si mentine o mentalitate pozitiva in cursul pandemiei de coronavirus.Pentru Messi, acest "nou normal" al fotbalului aduce multe provocari: "Pregatirea grupului este aceeasi ca in cazul celorlalte meciuri. Dar la nivel individual, fiecare persoana trebuie sa se pregateasca si sa vizualizeze jocul fara suporteri , ceea ce este foarte ciudat".Vorbind despre impactul acestor saptamani in afara terenului, Messi a spus ca mentinerea contactului cu coechipierii sai a fost cheia. "Acum, mai mult ca oricand, este important sa fii in contact cu echipa. Ocazional, ne-am reunit virtual pentru a vorbi si a ne vedea. Si am vorbit in fiecare zi cu multi altii", a adaugat el.Fotbalul spaniol este suspendat din martie din cauza pandemiei de coronavirus, virusul ducand in aceasta tara la 27.000 decese.Presedintele Ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, si-a exprimat speranta ca actualul sezon va putea fi reluat pe 11 iunie, pentru disputarea ultimelor 11 etape de campionat "Vom incepe, daca Dumnezeu doreste, pe 11 iunie. Sa speram ca Madridul si Barcelona vor trece la Faza a 2 a relaxarii. Sunt peste 130 de persoane din LaLiga care lucreaza pentru ca totul sa poata fi facut intr-o forma noua. Calatorii, organizare, totul. Suntem pregatiti", a declarat Tebas cu ocazia unui forum virtual organizat de publicatia sportiva madrilena.Presedintele La Liga a mai explicat, de asemenea, ca forul pe care il conduce analizeaza mai multe optiuni pentru a compensa absenta publicului din tribune, in timpul meciurilor, care se vor disputa cu portile inchise.