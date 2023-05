Leo Messi surprinde cu o declaratie recenta: "Nu ma cunosc personal cu Cristiano Ronaldo"

Marele star argentinian al Barcelonei Lionel Messi a surprins recent cu o declaratie, data intr-un interviu pe care l-a acordat.

El a abordat mai multe subiecte in aceasta discutie, unul din ele fiind relatia cu marele sau rival de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

"Mereu am spus ca aceste comparatii sunt treaba celor din presa. Eu, personal, incerc sa-mi ajut cat mai bine echipa, sa evoluez din ce in ce mai bine in fiecare an si sa-mi fac bine treaba. Nu ma compar cu Cristiano si cu nici un alt jucator. Doar incerc sa ma gandesc la mine si la coechipierii mei pentru a castiga fiecare meci. Nu ma cunosc personal cu Cristiano, ne stim doar din meciuri. Nu ne vedem in afara terenului pentru a avea o relatie de prietenie, dar nu am nimic personal cu el. De fiecare data cand a cucerit Balonul de Aur, Cristiano l-a meritat. FIFA a primit voturile antrenorilor, jucatorilor, presei si a desemnat castigatorul", declara Messi pentru canalul de televiziune egiptean MBC.

Argentinianul a vorbit si despre cine considera ca este cel mai important antrenor din cariera sa: "Toti antrenorii pe care i-am avut m-au invatat cate ceva, insa cel mai important a fost Frank Rijkaard. Daca el nu ar fi avut incredere in mine sa ma promoveze in prima echipa ca titular, poate nu as fi ajuns aici".

Sambata viitoare are loc marele El Clasico dintre FC Barcelona si Real Madrid, in La Liga.

D.A.