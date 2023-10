Lionel Messi, implicat intr-un scandal urias - de ce e acuzat starul argentinian

Vizita pe care a facut-o in urma cu cateva saptamani in Gabon l-a adus pe Lionel Messi in mijlocul unui scandal urias.

Fotbalistul Barcelonei este acuzat ca si-a manifestat sprijinul pentru dictatorul Ali Bongo, presedintele statului Gabon incepand cu 2009, potrivit The Guardian.

Acuzatiile sunt lansate de Fundatia pentru Drepturile Omului din SUA, reprezentata de Thor Halvorssen.

"In oferirea unor servicii de PR pentru familia Bongo, Lionel Messi a subminat credibilitatea propriei fundatii caritabile", a afirmat acesta, care a mentionat ca Messi "a aprobat un regim cleptocratic care a refuzat sa investigheze ritualul uciderii copiilor din Gabon".

Presa internationala a speculat ca vizita lui Messi in Gabon a fost recompensata cu 3,5 milioane de euro, dar argentinianul a negat acest lucru.

El a fost prezent in Gabon pentru a participa la demararea constructiei unui stadion.

C.S.

