Messi s-ar putea retrage din nou din nationala Argentinei

Leo Messi spune ca se poate retragere din nou din nationala Argentinei in cazul unui rezultat slab la Cupa Mondiala.

Superstarul Argentinei acuza presiunea pe care presa o pune pe el si sustine ca va renunta la prima reprezentativa daca sud-americanii nu vor castiga titlul.

"Nu stiu ce se va intampla. Depinde de cum ne va merge, de cum terminam. Am jucat trei finale fara sa castigam si am trecut prin momente delicate cu presa, cu presa argentiniana, din cauza diferentelor de viziune in privinta performantei. Nu e usor sa ajungi intr-o finala si trebuie sa pretuiesti asta. E adevarat ca este mai important sa castigi, insa nici calificarea nu e usoara", a spus Messi intr-un interviu acordat celor de la Sport.

Leo Messi s-a retras din nationala Argentinei in 2016, dupa ce echipa a pierdut finala Copei America in fata rivalilor din Chile, iar cu doi ani inainte pierduse si finala Cupei Mondiale in fata Germaniei.

El a revenit la sentimente mai bune si, in preliminariile Mondialului din 2018, a salvat Argentina dintr-o situatie foarte dificila.

M.D.

Ads