Noul antrenor al FC Barcelona va incerca sa il convinga pe Messi sa ramana

Miercuri, directorul sportiv al clubului, Ramon Planes, a afirmat ca Barcelona spera ca Messi va fi liderul noului proiect sub conducerea lui Koeman.Potrivit RAC1, presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, a incercat sa ia legatura cu Messi, dar nu a reusit, iar Koeman va discuta din nou cu argentinianul, cum a facut-o la cateva zile dupa numirea sa.Messi, in varsta de 33 de ani, sub contract cu FC Barcelona pana pe 30 iunie 2021, a anuntat marti clubul, printr-un e-mail, ca doreste rezilierea "unilaterala" a contractului.Avocatii jucatorului au transmis clubului un mail recomandat in care anunta dorinta lui Messi de a-si rezilia contractul unilateral, in virtutea unei clauze care a expirat pe 10 iunie. Barca considera ca angajamentul sau este inca valid pana la 30 iunie 2021,