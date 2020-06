Probleme pentru Leo Messi

Ziare.

com

Messi "a mers la centrul de pregatire si a facut un antrenament diferit", au precizat sursele respective, subliniind ca atacantul in varsta de 32 ani "nu are nicio problema".Conform presei spaniole, argentinianul a ramas in sala de forta pentru a urma un program care i-a fost pregatit de staff-ul echipei.Ziarul AS precizeaza ca Messi a efectuat o munca individuala de preventie, pentru a-si intari musculatura gambei drepte. La inceputul sezonului, Messi a stat departe de gazon timp de o luna si jumatate, din cauza unei accidentari la gamba respectiva.Antrenorul Barcelonei, Quique Setien, a decis sa le acorde joi o zi de pauza jucatorilor sai, care sunt asteptati la antrenamente vineri.La Liga, oprita la jumatatea lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus, se va relua pe 11 iunie, cu derby-ul andaluz dintre FC Sevilla si Betis Sevilla.Barca, campioana en titre a Spaniei si liderul clasamentului inaintea intreruperii competitiei, urmeaza sa revina pe teren sambata viitoare, cand va infrunta in deplasare echipa Mallorca, ocupanta locului 18.