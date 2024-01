Verdict crunt pentru Leo Messi dupa accidentarea cu Sevilla. A suferit o fractura si va lipsi cel putin trei saptamani de pe gazon

Vestile nu sunt deloc bun pentru marele jucator argentinian Lionel Messi, cel care a suferit o grava accidentare sambata seara, in timpul partidei jucate de echipa sa FC Barcelona in compania celor de la FC Sevilla, scor 4-2.

Fotbalistul catalanilor s-a accidentat in minutul 16, cand deja era 2-0 pentru Barca, unul dintre goluri fiind marcate chiar de el.

Dupa un duel destul de dur cu Vazquez, Messi a cazut foarte rau pe mana dreapta si a solicitat interventia medicala de urgenta:

Accidentare serioasa pentru Messi: A ajuns direct la cabinetul medical

Chiar daca primele suspiciuni erau unele care pareau sa nu ii provoace emotii lui Leo, testele medicale amanuntite facute dupa partida la centrul medical al Barcelonei s-au dovedit crunte. Mijlocasul a suferit o fractura a osului radius a bratului drept si va lipsi de pe teren circa 3 saptamani, urmand sa fie out in 6 meciuri, 3 din ele extrem de importante, dupa cum scrie site-ul oficial catalan.

Cea mai importanta absenta va fi in El Clasico, cel care are loc chiar duminica viitoare, intre Barcelona si Real, de la ora 17.15. In plus, nu va juca in ambele meciuri cu Inter din Champions League, pe 24 octombrie si 6 noiembrie. Va lipsi si la meciul de Cupa cu Leonesa de la finele lunii octombrie, dar si la 2 meciuri de campionat, cu Vallecano pe 3 noiembrie si cu Betis acasa pe 11 noiembrie.

Teoretic, daca recuperarea va merge bine, va putea evolua in marele derbi cu Atletico de Madrid, pe 24 noiembrie.

Gol si pasa de gol a bifat Messi in partida cu Sevilla pana sa iasa de pe teren. Meciul s-a terminat cu scorul de 4-2 pentru catalani, care sunt lideri in Primera, cu 18 puncte.

D.A.