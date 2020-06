Vesti bune pentru Leo Messi

Ziare.

Messi nu a participat la antrenamentele de miercuri si vineri, iar FC Barcelona a precizat ca argentinianul are o contractura musculara usoara la cvadricepsii piciorului drept.Sambata, Messi a revenit pe Camp Nou, dar s-a antrenat alaturi de Nelson Semedo, care are o problema la genunchi, dar separat de restul echipei.Barcelona va relua sezonul din La Liga, suspendat in luna martie din cauza pandemiei de coronavirus, cu un meci in deplasare la Real Mallorca pe 13 iunie. Barca este lider, inaintea ultimelor 11 etape, cu un avans de doua puncte fata de rivala Real Madrid Presa spaniola a relatat pe larg in ultimele zile despre clauza din contractul lui Messi, care ii permite sa paraseasca clubul ca jucator liber in aceasta vara. Messi trebuie sa informeze clubul pana pe 10 iunie daca vrea sa exercite clauza si faptul ca nu a facut-o inca inseamna ca va continua cu Barcelona cel putin pana in iunie 2021, ultimul sau an din contractul sau.