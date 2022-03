Cine poate apela la liposuctie si de ce?

Femeile isi doresc intotdeauna sa fie in cea mai buna forma, dar exista situatii in care sportul si o dieta echilibrata si sanatoasa nu sunt suficiente pentru a scapa de toate depunerile de grasime. In acest caz, o solutie eficienta este liposuctia.

Ce este liposcutia?

Liposuctia este o interventie chirurgicala estetica, care printr-o tehnica de aspiratie indeparteaza depunerile de grasime localizate in anumite zone ale corpului, cum ar fi abdomen, coapse, solduri, fese, brate, gat sau chiar genunchi. Prin urmare, aceasta procedura chirurgicala este una de remodelare corporala si nu de slabire.

Clinicile de chirurgie estetica pot realiza o operatie de liposuctie prin diferite metode, unele mai moderne si mai eficiente decat altele. Totusi, pacientele si pacientii pot obtine rezultate dorite in ceea ce priveste remodelarea corporala prin mai multe tehnici, cum ar fi:

liposuctia tumescenta – care consta in injectarea unei solutii speciale combinate cu un anestezic local, pentru facilita dislocarea si aspirarea grasimii;

liposuctie cu ultrasunete – cu ajutorul ultrasunetelor, grasimea este transformata in lichid astfel incat grasimea este mai usor de indepartat;

liposuctie cu laser – o canula subtire, care emite un fascicul laser care are rolul de a topi grasimea, este introdusa sub piele si miscata inainte si inapoi, aceasta fiind una dintre cele mai eficiente solutii;

liposuctia cu jet de apa – aceasta este cea mai noua tehnica, care foloseste jetul de apa pentru a disloca grasimea.

Alegerea tehnicii se face de medicul estetician, impreuna cu pacientul sau, in functie de zona asupra careia doreste sa se intervina.

Cine poate apela la liposuctie si in ce conditii?

Pentru a fi eligibili pentru interventia de liposuctie, pacientii – indiferent daca sunt femei sau barbati – trebuie sa indeplineasca anumite conditii: sa nu sufere de boli cronice, sa aiba o greutate normala si sa nu fumeze.

Pe langa eliminarea grasimii localizate, liposuctia este eficienta si pentru tratarea transpiratiei excesive din zona axilelor, lipoame sau tulburari de metabolizare a grasimii.

In concluzie, procedura chirurgicala de liposuctie este una de remodelare corporala si nu de slabire, cum unii dintre oameni pot crede.

