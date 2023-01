Actrița care a interpretat personajul Wednesday, din Familia Addams, a murit sâmbătă, 28 ianuarie, în urma unui accident vascular cerebral.

Lisa Loring (64 de ani) a jucat în prima ecranizare a filmului care este îndrăgit și în ziua de azi. Una dintre fiicele sale a declarat pentru The Guardian că a murit la spital, înconjurată de cei dragi.

De asemenea, a spus că ”a suferit un accident vascular cerebral masiv cauzat de fumat și de hipertensiune arterială” și a fost conectată la aparate timp de trei zile înainte ca familia ei să decidă să-i retragă suportul vital.

Loring a jucat-o pe Wednesday Addams, pe când avea doar 5 ani, din 1964 până în 1966 în prima adaptare cinematografică a benzilor desenate create Charles Addams.

După ce a devenit populară în rolul lui Wednesday Addams, a mai apărut și în sitcom-ul The Pruitts of Southampton și în filmul The Girl from U.N.C.L.E. În aceeași perioadă, ea a lucrat ca make-up artist pe platoul filmului pentru adulți Traci’s Big Trick – unde și-a întâlnit al treilea soț, actorul Jerry Butler.

