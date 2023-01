Lisa Marie Presley, căsnicie de 107 zile cu Nicolas Cage. Gestul necugetat al fiicei lui Elvis după o ceartă aprinsă

Cântăreaţa Lisa Marie Presley, fiica legendarului Elvis Presley, a murit la 12 ianuarie 2023, la vârsta de 54 de ani.

Lisa Marie Presley a fost membră a Bisericii Scientologice (din care s-a retras oficial în 2016), unde l-a cunoscut pe primul ei soţ, Danny Keough, cu care s-a căsătorit în 1988. Cuplul a avut doi copii: Riley, născută în 1989, şi Benjamin, născut în 1992, dar care a murit în 2020. Lisa Marie şi Danny Keough au divorţat în 1994, potrivit www.imdb.com.

La 26 mai 1994, s-a căsătorit cu Michael Jackson. Mariajul celor doi a fost permanent în atenţia presei, până la divorţul din ianuarie 1996. În 1995, a apărut în videoclipul piesei "You Are Not Alone", alături de Michael Jackson.

S-a căsătorit, în 2002, cu actorul Nicholas Cage, dar relaţia s-a destrămat după câteva luni. În 2006, a urmat cea de-a patra căsătorie a cântăreţei, cu producătorul Michael Lockwood, cu care are două gemene - Harper şi Finley - şi de care s-a separat în 2016.

Cea mai scurtă dintre cele patru căsnicii a fost cea cu actorul Nicolas Cage, în 2002, un mariaj întrerupt după numai patru luni, mai exact 107 zile.

Presa internațională amintește de o ceartă aprinsă între aceștia, în urma căreia Lisa Marie a aruncat în ocean un inel cu diamant galben pe care i-l cumpărase Nicolas.

Actorul a trimis scafandri să-l recupereze, iar pentru că nu a fost găsit, i-a cumpărat un diamant și mai mare.

„Sunt tristă pentru această căsătorie, nu trebuia s-o facem”, a admis ulterior Lisa Marie Presley.

