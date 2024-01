Anunț important după moartea cântăreţei şi actriţei Lisa Marie Presley, unica fiică a legendarului Elvis

Autobiografia postumă a cântăreţei şi actriţei Lisa Marie Presley, unica fiică a legendei muzicii rock-and-roll Elvis Presley, va fi lansată în luna octombrie, au anunţat joi fiica acesteia şi reprezentanţii editurii Random House, informează AFP.

"Sunt onorată să contribui la lansarea cărţii mamei mele", care a murit în ianuarie 2023 la vârsta de 54 de ani, a anunţat pe Instagram fiica ei, actriţa americană Riley Keough, cunoscută pentru rolurile din filmul "Mad Max: Fury Road" şi din serialul "Daisy Jones and the Six".

Mesajul ei online conţine şi un link spre site-ul lisamariebook.com, care precizează că autobiografia va fi lansată pe 15 octombrie 2024.

"Înainte de a muri în 2023, (Lisa Marie Presley) a lucrat ani întregi la o carte de memorii brută, fascinantă şi unică, înregistrând nenumărate ore pe casete cu o vulnerabilitate uluitoare, care au fost în sfârşit puse pe hârtie de fiica ei, Riley Keough", promite acelaşi site.

Lisa Marie Presley, unica fiică a lui Elvis şi Priscilla Presley, care au divorţat în 1973, şi-a construit o carieră în industria muzicală, însă fără să cunoască imensul succes de care s-a bucurat tatăl ei, supranumit "Regele rock-and-rollului". Ea s-a confruntat cu o dependenţă de opiacee şi de analgezice şi nu făcea un secret din vulnerabilităţile sale.

Moartea ei la vârsta de 54 de ani în urmă cu un an, pe 12 ianuarie 2023, cauzată, potrivit autopsiei, de complicaţii suferite în urma unei operaţii de slăbire, a provocat un val de omagii în sectorul divertismentului american.

Lisa Marie Presley a fost moştenitoarea casei şi a domeniului familial "Graceland" din Memphis, care a devenit un loc de pelerinaj şi de devotament pentru fanii lui Elvis, care vin să-şi prezinte omagiile la mormântul acestuia. Potrivit presei americane, Riley Keough a devenit la rândul ei moştenitoarea acestuia.

Personalitatea lui Elvis Presley, rockerul de geniu inspirat de muzica gospel şi blues din Tennessee, a revenit recent în prim-plan graţie filmului "Elvis" (2022), regizat de Baz Luhrmann, în care cântăreţul a fost interpretat de Austin Butler, căruia Lisa Marie Presley i-a adus un omagiu emoţionant la gala Globurilor de Aur din 2023.

Şi mai recent, filmul "Priscilla" al regizoarei Sofia Coppola spune povestea lui Elvis, a exceselor şi a crizelor sale de violenţă, prezentate din perspectiva soţiei sale. Elvis Presley a murit în 1977, la vârsta de 42 de ani.