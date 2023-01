A fost înmormântată lângă fiul ei: sute de persoane s-au adunat pentru a o plânge pe Lisa Marie Presley la ceremonia funerară de la Graceland VIDEO

Sute de persoane în doliu s-au adunat duminică la Graceland, pe o vreme rece şi închisă, pentru a-i aduce un ultim omagiu cântăreţei Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley, care a murit la 12 ianuarie, la vârsta de 54 de ani, relatează The Guardian.

În dimineaţa acelei zile, ea a fost transportată de urgenţă la un spital din zona Los Angeles, după ce a suferit un stop cardiac în locuinţa sa, dar medicii nu au mai putut face nimic.

Lisa a fost singurul copil al uneia dintre cele mai mari vedete din muzica americană şi avea 9 ani când Elvis Presley a murit de insuficienţă cardiacă la vârsta de 42 de ani, în 1977, la Graceland. Proprietatea Graceland este în prezent o populară atracţie turistică.

Lisa Marie Presley a fost înhumată duminică pe proprietatea din Memphis (Tennessee) pe care a moştenit-o de la tatăl ei, legenda rock Elvis Presley.

Mormântul Lisei este chiar lângă cel al fiului ei, Benjamin Keough, care a murit în 2020 la vârsta de 27 de ani, o moarte declarată drept sinucidere. Într-un eseu recent, Lisa Marie mărturisea că este "distrusă" de moartea fiului ei.

Slujba a început cu melodia Amazing Grace cântată de Jason Clark & The Tennessee Mass Choir. Printre cei care s-au adresat celor îndoliaţi s-au numărat Priscilla Presley, dar şi Sarah Ferguson, ducesa de York, o prietenă de lungă durată a Lisei Marie, şi cântăreţii Billy Corgan, Alanis Morissette şi Axl Rose.

Priscilla Presley remembered her daughter, Lisa Marie Presley, during her memorial service. pic.twitter.com/ILwGdR5IVj