Crește furia în Lisabona. Noi proteste violente după ce un bărbat de culoare a fost ucis de polițiști VIDEO

Două nopţi de tulburări au zguduit periferiile capitalei portugheze Lisabona după ce poliţia a împuşcat mortal un bărbat de culoare, fiind incendiate autobuze şi pubele de gunoi, în timp ce forţele de ordine au fost atacate de protestatari cu pietre, potrivit autorităţilor şi imaginilor TV, relatează Reuters.

Tulburările au început într-un cartier multicultural din suburbia Amadora din Lisabona, după ce un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost împuşcat mortal de poliţie în primele ore ale zilei de luni.

Presa a relatat că aproximativ 30 de persoane au ieşit în stradă luni seara. Nu este clar cât de mulţi au ieşit în a doua noapte.

🚨 #BREAKING. Second night of unrest in Lisbon, the capital of Portugal.

So far, 13 vehicles have been reported damaged, 2 buses stolen and set on fire. One police car was torched, and another had its windows smashed.

Two officers were injured by thrown stones, and two bus… pic.twitter.com/uLFwxncSXh