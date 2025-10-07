Jucătorul naționalei lui Lucescu care nu știe limba română: ”O să învăț din dicționar”

Naționala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Partida cu Moldova se dispută, joi, 9 octombrie, de la ora 21.00, iar meciul cu Austria are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Ambele meciuri se joacă pe Arena Națională.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru cele două jocuri format din 14 jucători din străinătate și alți 14 fotbaliști care evoluează în prima ligă din România.

Cea mai mare surpriză este convocarea lui Lisav Eissat de la Maccabi Haifa, din Israel, un fotbalist cu origini românești.

Într-un interviu pentru FRF, Eissat a recunoscut că nu știe limba română, dar e dispus s-o învețe.

”Ce faci? Bine (n.r. cuvintele pe care le știe în română). Și câteva mai puțin frumoase, pe care nu vreau să le spun, cuvinte pe care le spunea bunica mea atunci când se enerva. O să învăț din dicționar. Sper ca până la Mondial să știu mai multă română, ca să pot comunica mai bine cu colegii”, a spus Lisav Eissat.

”Mulțumesc pentru primirea călduroasă. Eram deja în contact cu Federația Română și cu antrenorul Costin Curelea, selecționerul naționalei U21. Ținem legătura cam de un an și de jumătate. Am vorbit cât de mult îmi doresc să vin în România, să fac pasul următor în cariera mea și să arăt ce pot. Și, pas cu pas, lună de lună, zi de zi, am ajuns mai aproape de acest moment.

Astăzi e prima mea convocare la prima reprezentativă și sunt foarte fericit. A fost foarte emoționant pentru mine. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. Mai presus de toate, o văd ca pe o mare oportunitate. Pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept. Mi-am început drumul în fotbal la Maccabi Haifa, în Israel, când aveam doar 5 ani.

Bunica mea s-a născut în Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românească din familia mea mă va ajuta. Cariera mea a evoluat, la un moment dat mă gândeam unde vreau să merg. Am văzut interesul echipei naționale a României, oamenii din federație, inclusiv domnul Lucescu, mi-au spus că le place stilul meu de joc. Când cine îți arată că te prețuiește, pentru mine contează enorm.

Așa că am decis să vin aici. Originea mea e mixtă. Sunt pe jumătate român și pe jumătate musulman. Tatăl meu m-a încurajat să vin aici, am discutat mult în familie. Din păcate, nu vorbesc încă limba română, dar mi-au dat un dicționar să învăț. Încerc să fiu eu însumi. Indiferent de limba pe care o vorbim, pe teren există o singură limbă, cea a fotbalului. Asta e frumusețea fotbalului. Forța e una dintre calitățile mele principale. La fel și viteza. Sunt foarte rapid în defensivă. Aduc agresivitate în joc, acel spirit de luptă care poate intimida atacanții”, a mai declarat Lisav Eissat.

