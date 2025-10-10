”În patria sa nu l-au cruțat”. Ce spune presa din Israel după ce Lisav Eissat a debutat pentru România

Naționala de fotbal a României a învins selecționata Moldovei cu scorul de 2-1 (2-1), joi seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), golul oaspeților fiind în fapt un autogol al lui Ionuț Radu (38).

Lucescu a oferit șansa debutului unui număr de patru jucători, Eissat, Ciubotaru, Baiaram și Cîrjan, menajând totodată jucătorii din prima garnitură.

Lisav Eissat, jucătorul cu mamă româncă și tată israelian, n-a fost primit bine de ultrașii din facțiunea „Uniți sub Tricolor”, care au afișat un banner prin care au contestat convocarea: „LI S-A Vorbit de juniori și identitate / Dar FRF își dorește diversitate”,

A fost un detaliu remarcat și de presa israeliană. „Fundașul echipei Maccabi Haifa a debutat cu echipa națională, dar în patria sa nu l-au cruțat”, au notat cei de la sport5.co.il.

”În ciuda banner-ului fluturat de ultrașii echipei care se opun naturalizării jucătorilor, el a avut un joc pozitiv și a fost lăudat”, au mai scris israelienii.

