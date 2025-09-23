Românul care se află pe lista celor 17 europarlamentari care contează în actuala legislatură. Care este rolul său în Parlamentul European

Parlamentul European FOTO: Facebook/Parlamentul European

Publicația Politico a realizat o listă cu 17 europarlamentari de urmărit în actuala legislatură, dintre cei 720 de membri ai Parlamentului European, iar pe listă se află și un român.

Politico evidențiază rolul acestora în negocieri-cheie și în bătăliile politice care vor marca Parlamentul European în anii care urmează.

Potrivit sursei citate, după un an marcat de lupte interne și jocuri de putere, de tensiuni în coaliția de guvernare a Uniunii Europene și de scandalul de corupție Huawei, eurodeputații se întorc dintr-o vacanță lungă și vor începe al doilea an de muncă politică.

Dintr-un total de 720 de membri, doar 17 stabilesc cu adevărat agenda, mai arată publicația, mai exact cei care dețin funcții importante în grupurile politice, conduc negocierile legislative și mișcă lucrurile în „culise”.

Cine este românul din listă

Printre numele selectate se numără și europarlamentarul român Siegfried Mureșan (PPE). Românul se află la categoria „duo-uri dinamice”, alături de portugheza Carla Tavares (S&D, Portugalia). Mureșan și Tavares sunt responsabili de negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028-2034, evaluat la 1,8 trilioane de euro.

Cine mai apare pe listă

Pe listă mai sunt și René Repasi (S&D, Germania), considerat numărul doi neoficial al socialiștilor, Andrzej Halicki (PPE, Polonia), omul de încredere al premierului Donald Tusk la Bruxelles, și Jeroen Lenaers (PPE, Olanda), descris drept „șeful de disciplină” al grupului.

Pe listă mai este și Kinga Gál (Patrioți, Ungaria), apropiată a lui Viktor Orbán. Gál este văzută drept motorul noii grupări de extremă dreaptă, iar Nicola Procaccini (ECR, Italia) încearcă să păstreze echilibrul în rândul conservatorilor. Și fosta șefă a guvernului belgian Sophie Wilmès (Renew) rămâne, de asemenea, un nume de urmărit pe dosarele privind statul de drept.

Pe listă se află și personalități controversate, cum ar fi Fernand Kartheiser (Luxemburg, neafiliat), fost diplomat și agent dublu, dar și voci emergente, cum ar fi Raquel García Hermida-van der Walle (Renew, Olanda), specializată pe anticorupție.

Și italienii Brando Benifei (S&D) și Alexandra Geese (Verzi, Germania) atrag atenția pentru activitatea lor pe dosarele transatlantice și digitale, în timp ce Dirk Gotink (PPE, Olanda) este descris drept „coșmarul ONG-urilor”.

„Duo-urile dinamice” din Parlamentul European

„Duo-urile dinamice” se referă la perechi de europarlamentari ce modelează dosare importante. Pe lângă echipa Mureșan - Tavares, mai sunt menționați și olandezii Malik Azmani (Renew) și Marieke Ehlers (Patrioți). Ei se află în centrul negocierilor privind directiva returnărilor.

Altă echipă este formată din germanii Sven Simon (PPE) și Daniel Freund (Verzi). Ei sunt cunoscuți pentru disputele lor privind regulile de etică și transparență în PE.

