Cum a prezentat presa internațională listarea Hidroelectrica la bursă: ”Este cea mai mare ofertă inițială din Europa după Porsche AG și a treia ca mărime din lume în acest an”

Listarea recentă a acțiunilor Hidroelectrica la Bursa de Valori București, ca un pas firesc care a urmat ofertei publice inițiale a companiei, a fost dezbătută și în presa internațională în ultimele zile.

Cele mai frecvente concluzii ale listării din partea analiștilor europeni se referă la un viitor influx de investiții străine în România, dar și la faptul că listarea Hidroelectrica și succesul IPO (Ofertă publică inițială) contribuie la o revitalizare a bursei de valori europene după o perioadă de încetinire.

Conform analizei mai detaliate oferite de Bloomberg, cea mai mare ofertă publică inițială din Europa în anul 2023 a adus investitorilor din România un motiv de bucurie, acțiunile înregistrând o creștere semnificativă la debutul lor pe piața din București, ceea ce ar putea reprezenta un moment de cotitură pentru piața din capitala României.

Jurnaliștii de la Bloomberg au detaliat faptul că Hidroelectrica a devenit imediat cea mai mare companie listată din România, cu o valoare de peste 10 miliarde de dolari, și a reprezentat trecerea bursei locale de la statutul de piață de frontieră la statutul de piață emergentă în indicele MSCI.

"Consider că acest moment reprezintă o cotitură pentru România", a declarat Pablo Escondrillas, director executiv și șef al diviziei de Investiții în Energie pentru regiunea EMEA la Citigroup "Această ofertă publică inițială, sperăm, va atrage mai mulți investitori." Citi a fost custode și manager de stabilizare în cadrul listării Hidroelectrica.

Jurnaliștii de la Bloomberg au concluzionat că IPO-ul Hidroelectrica este cel mai mare din Europa după Porsche AG și a treia ca mărime din lume în acest an, reprezentând o provocare pentru Bursa de Valori București, care are unul dintre cele mai mici volume de lichiditate din Europa de Est. Conform datelor bursiere, volumul mediu zilnic de tranzacționare al bursei a fost de echivalentul a 23 de milioane de dolari în acest an, în timp ce volumul de tranzacționare al Hidroelectrica a depășit singur pragul de 171 de milioane de dolari miercuri, 12 iulie 2023.

Reuters: ”Listarea Hidroelectrica ridică așteptările pentru deblocarea fondurilor de redresare”

Agenția de știri Reuters a acoperit subiectul de asemenea, jurnaliștii explicând faptul că Hidroelectrica se numără printre puținele companii europene care s-au grăbit să se listeze înainte de perioada de liniște de vară, în timp ce bancherii speră într-o redresare a pieței în lunile următoare, după ce dobânzile crescute au practic blocat activitatea de ofertă publică inițială în 2022.

”România are așteptări ca această ofertă publică inițială, care a fost discutată timp de peste un deceniu, să deblocheze fondurile de redresare ale Uniunii Europene și speră că va stârni o cerere suplimentară din partea investitorilor în țară”, a fost una din preconizările Reuters.

O altă mențiune importantă făcută de Reuters este faptul că Hidroelectrica este o investiție atrăgătoare și prin faptul că centrala nu emite gaze cu efect de seră, a atras atenția în contextul în care Europa urmărește decarbonizarea.

Financial Times a menționat listarea Hidroelectrica într-un material mai complex destinat analizei ultimelor fluctuații bursiere de pe piața europeană. Piața ”se încălzește, dar totuși va fi selectivă", a declarat un bancher care a lucrat la o ofertă publică inițială europeană recentă, conform Financial Times..

El Economista: ”Această tranzacție depășește cea a operatorului italian de jocuri Lottomatic”

Cotidianul spaniol El Economista tratează listarea Hidroelectrica în contextul unei activități precare a bursei de valori anul acesta:

”În ciuda unui ton pozitiv al pieței bursiere europene de la început, anul 2023 este afectat de lipsa listărilor la bursă. Atât în Spania, cât și în restul Europei, există o secetă în acest sens. În piața de valori spaniolă, lipsa este evidentă, deoarece s-au înregistrat doar debuturi în cadrul BME Growth. Dar și în Europa, aceste operațiuni sunt rare. Vechea Europă se pregătește pentru cea mai mare listare la bursă a anului, în România.”

Cotidianul amintește de asemenea de listarea Porsche de anul trecut, dar completează și faptul că este cea mai mare ofertă publică a anului, depășind suma de 663 de milioane de dolari (610 milioane de euro) a operatorului italian de jocuri Lottomatic. Această ofertă se apropie și de recordul din Europa de Est înregistrat de polonezii de la Allegro.eu, care au strâns 2,3 miliarde de dolari (aproximativ 2,12 miliarde de euro) în 2020.

Cotidianul spaniol nișat pe subiecte de afaceri și finanțe Cinco Días a intrat în detalii cu privire la prima zi de listare, ziariștii spanioli explicând faptul că ”listarea la bursă a unei participații minoritare din bijuteria energetică a României reprezintă o bornă importantă pentru țară”. Astfel, se îndeplinește unul dintre criteriile necesare pentru a beneficia de mai multe ajutoare economice europene.

Listarea Hidroelectrica în mass-media din zona DACH

Cotidianul regional german Frankfurter Allgemeine a subscris așteptărilor ca listarea să atragă un interes sporit de la un număr crescând de investitori. ”Cererea, în special din partea investitorilor privați, pentru care avem cifrele oficiale, depășește deja așteptările noastre ridicate. Și, în urma informațiilor primite de la brokeri, un număr mare de noi investitori instituționali vin în România odată cu oferta publică inițială (IPO).” Jurnaliștii germani se întreabă, totuși, dacă având în vedere că odată cu listarea la bursă, vin pe piață noi investitori neexperimentați, nu există riscul ca euforia asociată IPO-ului să dezamăgească grav acești investitori.

Platforma de știri austriacă Börse Social Network oferă informații suplimentare cu privire la listare și susține că oferta publică inițială a Hidroelectrica a fost supra-subscrisă de câteva ori, conform Grupului Erste. ”Evaluarea companiei se situează în jurul valorii de 9,4 miliarde de euro, ceea ce face din aceasta cea mai mare companie listată la Bursa din București în ceea ce privește capitalizarea de piață. IPO-ul a atras aproximativ 1,2 miliarde de euro doar din partea investitorilor privați români. Acțiunile oferite reprezentau aproximativ 20% din participația Fondul Proprietatea la Hidroelectrica (luând în considerare faptul că opțiunea de alocare suplimentară a fost exercitată în întregime); Celelalte 80% sunt în continuare deținute de către statul român.”

