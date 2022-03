Cum a ajuns litera “Z” simbolul adepților lui Vladimir Putin și ce semnificație are

Dintr-un însemn militar, litera Z a devenit simbolul unei mișcări naționaliste care susține războiul.

CNN a consultat mai mulți specialiști pentru a desluși cum a devenit litera “Z” simbolul celor care susțin războiul declanșat de Vladimir Putin.

Litera “Z” a fost pentru prima dată observată pe tancurile, vehiculele militare și lansatoarele de rachete rusești care se deplasau spre granița cu Ucraina cu puține zile înaintea declanșării războiului sau “operațiunii militare speciale”, cum îi spune Rusia.

Experții militari au mai multe teorii în legătură cu litera “Z”. Ar putea veni de la “Za Pobedy” – ceea ce în rusă înseamnă “Pentru victorie” sau de la “Zapad” – “Vest”.

Există și speculația că ar putea simboliza denumirea primită de forțele militare rusești trimise în Ucraina - Zorro Squad sau chiar că vine de la Zelenzki, ținta numărul unu a rușilor.

Un alt expert militar, Rob Lee, crede că pur și simplu așa au fost marcate contingentele militare rusești pentru a se putea ușor deosebi și recunoaște. „Ar putea fi un semnal pentru propriile aeronave, pentru ca să nu fie bombardate”, a spus și Ruslan Leviev de la Conflict Intelligence Team.

Dar în zilele de când Moscova a ordonat atacul sângeros asupra Ucrainei, ceea ce a început ca un simbol militar misterios a devenit un semn al sprijinului popular pentru războiul din Rusia și pentru ceea ce analiștii descriu drept desfășurarea unei noi mișcări naționaliste înfiorătoare, mai scrie CNN.

Rușii și-au pus litera „Z” pe mașini, au purtat hanorace negre încrustate cu simbolul și-au pus la rever insigne cu litera „Z” – acesta fiind semnul distinctiv al celor care își exprimă sprijinul popular pentru președintele rus Vladimir Putin și a acțiunilor coordonate de acesta.

„Autoritățile au lansat o campanie de propagandă pentru a câștiga sprijin popular pentru invazia lor în Ucraina”, spune Kamil Galeev, cercetător independent.

„Acest simbol inventat cu doar câteva zile în urmă a devenit un simbol al noii ideologii ruse și al identității naționale”, a adăugat Galeev.

Let's discuss what's happening in Russia. To put it simply, it's going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they're getting lots of it. You can see "Z" on these guys' clothes. What does it mean? 🧵 pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ