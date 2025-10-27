România riscă un litigiu de milioane de euro cu o companie internațională, pentru o exploatare petrolieră a unui perimetru din vestul țării. De la ce a pornit conflictul

Cei de la Panonia reclamă că nu au putut exploata anumite zone din perimetru deținut FOTO afr.com

Statul român riscă un litigiu de milioane de euro cu compania ADX Energy Panonia, controlată de investitori britanici şi australieni, după expirarea fazei de explorare a unui perimetru petrolier din judeţul Timiş. Firma acuză autorităţile române de întârzieri de reglementare şi restricţii de acces care i-au blocat activitatea, în timp ce Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale îi impută peste 4 milioane de euro pentru obligaţii neîndeplinite în cadrul concesiunii Parţa.

Firma ADX Energy Panonia SRL are un acord petrolier de concesiune cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) pentru perimetrul Parța, din județul Timiș. ADX Energy Panonia este controlată integral de vehiculul juridic Danube Petroleum Ltd, la care acționari sunt britanicii de la Reabold Resources (50,8%) și australienii de la ADX Energy Ltd (49,2%), aceștia din urmă fiind și operatori ai concesiunii, arată Profit.ro.

Conform sursei citate, durata totală a acordului de concesiune este de 20 de ani, cu posibilitate de prelungire pe încă 15 ani.

″La sfârșitul fazei 1 de explorare, care a expirat la 3 decembrie 2022, ADX a avut opțiunea de a intra imediat în faza 2 de explorare, asumându-și angajamente suplimentare sau solicitând o prelungire, care necesita o aprobare ratificată de guvern. ADX (în numele Panonia și al acționarilor săi) a purtat discuții cu autoritățile de reglementare din România încă dinainte de expirarea licenței, cu privire la o prelungire a acesteia″, a transmis operatorul australian.

Investiții de 10 milioane de lei

Acesta a arătat că a solicitat în mod repetat o prelungire, din cauza incapacității de a îndeplini planul de lucru la Parța, ca urmare a constrângerilor de reglementare, întârzierilor și restricțiilor de acces operațional.

″Aceste întârzieri neprevăzute și restricții operaționale au împiedicat Panonia să întreprindă un program de lucru satisfăcător, în ciuda investițiilor de peste 10 milioane euro în explorare, blocându-i oportunitatea de a fora sonde în cele mai promițătoare zone identificate pe amplasamentul licenței. Panonia nu a putut desfășura activități de explorare din faza 1 în Parța din 2019, ceea ce a împiedicat desfășurarea lucrărilor în perioada de explorare alocată (care a expirat în 2022), fără o prelungire a licenței″, mai spune ADX.

De ce i s-a refuzat companiei accesul în unele zone

Deşi Panonia a reuşit să desfăşoare unele lucrări limitate în perioada de explorare, precum achiziţia de date seismice şi forajul sondei de explorare Iecea Mică, companiei i s-a refuzat accesul la cele mai promiţătoare zone ale perimetrului din mai multe motive.

În primul rând, o întârziere de trei ani în ratificarea licenţei de explorare Parţa – Runda a 10-a – a dus la extinderea rapidă a zonei urbane a Timişoarei şi la o rezistenţă coordonată din partea proprietarilor de terenuri şi a dezvoltatorilor imobiliari, ceea ce a împiedicat Panonia să acceseze cele mai atractive zone ale permisului.

În al doilea rând, în alte părţi ale licenţei, compania nu a putut finaliza achiziţia de seismică 3D, din cauza refuzului de acces şi a opoziţiei puternice manifestate de proprietarii de terenuri, situaţie care a dus chiar la incidente tensionate şi ameninţări fizice la adresa angajaţilor şi contractorilor ADX.

În cazurile rare în care accesul a fost obţinut, acesta s-a realizat doar în urma unor cheltuieli juridice considerabile – de peste 500.000 de euro – necesare pentru soluţionarea a sute de procese cu proprietarii de terenuri şi asociaţiile agricole locale. Cu toate aceste eforturi şi costuri suplimentare, Panonia nu a reuşit să obţină o acoperire seismică suficientă în cele mai promiţătoare zone ale perimetrului Parţa, fapt care a împiedicat compania să foreze sondele de explorare planificate.

Facturi de 4,2 milioane euro

″În plus, din cauza cadrului legal aplicabil acordului de concesiune și a inflexibilității de reglementare, nu există niciun mecanism pentru transferul programelor de lucru către zone mai accesibile sau pentru negocierea unui acord alternativ pentru Parța. Lipsa flexibilității de reglementare nu a permis Panoniei să obțină niciun rezultat pozitiv cu autoritatea de reglementare pentru a-și asigura o prelungire a fazei de explorare la Parța. ADX a fost reticentă în a intra în faza de explorare 2, cu angajamente suplimentare semnificative, din cauza incapacității de a realiza programul fazei 1 în ciuda eforturilor rezonabile depuse în acest scop. Drept urmare, autoritatea de reglementare (ANRMPSG – n.r.) a anunțat că faza de explorare 1 a licenței a expirat.

Autoritatea de reglementare a emis către Panonia facturi în valoare totală de 4,2 milioane euro referitoare la presupuse cheltuieli legate de angajamentele de explorare neîndeplinite aplicabile Parța pentru achiziție seismică și foraj, pe baza acordului de concesiune″, conform ADX.

Australienii subliniază că, în numele Panonia, vor contesta oficial facturile, pe motiv că firma a suportat costuri semnificative pentru a încerca să depășească provocările neprevăzute la adresa programului de lucru, precum și din cauza întârzierilor de reglementare și a restricțiilor de acces care au împiedicat Panonia să îndeplinească integral programul de lucru și i-au blocat posibilitatea de a beneficia de potențialul avantaj al unei descoperiri de țiței și gaze.

″ADX își rezervă, de asemenea, dreptul de a formula cerere reconvențională pentru pierderi financiare care depășesc 10 milioane euro și pierderi indirecte datorate imposibilității de a-și exercita drepturile în temeiul acordului de concesiune, de a accesa terenuri și de a explora în zonele cele mai promițătoare ale permisului. ADX își păstrează drepturile în legătură cu licența de producție Iecea Mare și sonda Iecea Mica-1″, conchide operatorul australian.

