Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 17:25
123 citiri
Românii au luat cu asalt plajele bulgărești, în luna august. Câți bulgari au fost pe litoralul românesc în aceeași lună
Turiști pe plajă Foto: Pixabay

Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut în ritm anual cu 6,3% în august, la aproximativ 2,3 milioane, cei mai mulți fiind din România, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (NIS), informează BTA și site-ul seenews.com.

În august, călătoriile în scopuri turistice și cele în scop de afaceri au fost responsabile pentru 53% și, respectiv, 5% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în Bulgaria.

Cetățenii UE au fost responsabili pentru 60% din sosirile vizitatorilor străini, iar cele mai mari grupuri sunt formate din români (31%) și germani (20%).

Numărul turiștilor din alte țări europene a ajuns la 740.600 în august, cei mai mulți venind din Turcia (45%).

Defalcat, cei mai mulți vizitatori străini în Bulgaria în funcție de naționalitate au venit luna trecută din România (423.800), Turcia (335.800) și Germania (264.900).

În august, cetățenii bulgari au efectuat 1,07 milioane de călătorii peste hotare, un avans anual de 19,4%. Grecia, Turcia și România rămân destinațiile preferate de bulgari, cu 314.800 vizite, 286.700 vizite și, respectiv, 77.900 vizite.

