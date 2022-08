Numărul de turişti de pe litoral a depăşit aşteptările în weekend-ul prelungit de Sfânta Maria.

Peste 200.000 de turiști și-au petrecut minivacanța în stațiunile de pe litoralul românesc, doar în unitățile clasificate, ceea ce reprezintă un record în acest sezon estival.

În cele mai multe locații, gradul de ocupare a fost de sută la sută.

La Costineşti au fost pline atât plaja, cât şi marea. La miezul zilei, cu greu mai puteai găsi un loc liber pe nisip, iar în apă a fost la fel de aglomerat.

Subiectul a fost dezbătut și pe grupurile dedicate vacanțelor, pe Facebook.

"Costinești, august 2022. Să curgă comentariile! Încep eu: dacă pierzi un copil în aglomerația aia, mai bine faci altul decât să îl cauți", a scris o româncă pe grupul Am fost acolo, de pe Facebook.

"Oamenii stau în picioare pentru că nu au loc întinși"

"Tulai Doamneeee! Deci, ne apucăm de făcut copii? Eu nu, pentru că azi am plecat de la mare cu copii cu tot și amu' am ajuns acasă (3 ore blocaj pe Valea Prahovei, dacă nu aveam copiii în mașină, chiar că aveam timp să facem alții."

"Nu înțeleg de ce se înghesuie atâția acolo. Noi tocmai am revenit de la mare și am găsit și plaje liniștite de ex, plaja Nomad, plaje boeme și împrejurimi. Și apă are o culoare super."

"Așa a fost și anul trecut! Prima și ultima dată când am fost în Costinești. Horror!"

"În dată de 14.08 mizerie de nedescris în zona Obeliscul, începând de la pampers lăsat pe plajă, sticle de vin, bidoane de suc pe jumătate părăsite acolo, scârbos. Când începem să ne civilizăm? Poate în timpul săptămânii e altfel, dar ce am văzut mi-a provocat dezgust, parcă au stat animale acolo!!"

"Horror, și eu m-aș pierde acolo nu doar copilul."

"Pozele din postare sunt reale și preluate de pe pagina Meteoplus", subliniază cineva.

"Nici unul nu ar fi stat acolo, dar totuși toți ne ducem acolo sau am fost măcar o dată."

"Eu, una, nu aș fi stat în aglomerația aia. Ce concediu este ăsta, să stai așa, apa cred că nu mai este apă, este pipi."

"Am văzut la TV că îi întreabă dacă nu îi deranjează aglomerația și gălăgia și răspund că nu, e fain în aglomerație, e viață! Doamne ferește, te întorci și dai cu cotul în ochi celui de alături. Sau invers. În apă stau că sardelele. Ce-o fi așa atractiv în viermuiala asta, chiar nu înțeleg!"

"N-aș merge acolo ever, sunt oameni care se simt bine în aglomerație. Eu personal prefer să am ceva spațiu personal când ies la plajă."

"Nici gratis nu m-aș duce în puhoiul ăla, mă ia cu anxietate, așa le place la români, pe bani mulți."

"Costineștiul pentru noi, este China 2."

"3 sferturi se jură că e ultimul an când mai calcă pe acolo, apoi uită, la anul sunt tot acolo, și tot așa."

"Și Covidu' se teme să între acolo."

"Oamenii stau în picioare pentru că nu au loc întinși."

"E coadă la "banană" și toți stau în apă să se urce din mers că altfel nu mai prind."

"Rubrica de matrimoniale: ai de unde alege."

"Șansele să te intâlnești cu un cunoscut pe plajă sunt de 100%."

"Ăștia care ziceți că e poză din 84, uitați-vă la persoanele supraponderale. Nu exista așa ceva pe plajă în 84."

"Ce dracu le place să stea cu burțile lipite, nu știu!"

"Iar la toalete..."

"Nici nu vreau să mă gândesc la ce ar fi zis Buhnici. Câtă piele."

"Aici sigur nu te îneci. Întinde vecinul mâna după ține, te prinde imediat."

"Decât așa, mai bine lipsă."

