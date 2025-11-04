Demolarea hotelului emblemă a litoralului românesc oprită de intervenția unor organizații non-guvernamentale. De ce nu poate fi modernizat la cinci stele

Autor: Daniel Groza
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 08:58
1229 citiri
Demolarea hotelului emblemă a litoralului românesc oprită de intervenția unor organizații non-guvernamentale. De ce nu poate fi modernizat la cinci stele
Hotelul Perla va fi modernizat FOTO litoralulromanesc.ro

Hotelul Perla din Mamaia, emblemă a litoralului românesc construit în 1962, nu va mai fi demolat, ci va fi reabilitat, după ce organizații non-guvernamentale au cerut clasarea sa ca monument istoric, schimbând planurile inițiale ale proprietarului.

Între timp, proprietarul a început doar reabilitarea, respectând statutul construcției ridicate în 1962, arată Stirile ProTV.ro. Inițial, să demoleze opt corpuri, printre care hotelul, restaurantul, piscina, dar și anexele – o cofetărie, o sală de spectacole și un spațiu comercial – într-un amplu proiect de modernizare a zonei.

"În momentul în care am aflat de intenția de demolare, am făcut ceea ce se numește o procedură prin care am cerut clasarea de urgență", Radu Răuță, președinte ONG-ului care a intervenit să oprească demolarea.

Desemnată monument public, clădirea nu mai poate fi modificată după bunul plac. Fațada trebuie păstrată în forma ei originală, nu se pot adăuga etaje, nu se pot schimba proporțiile ferestrelor și nici nu se pot dărâma ziduri vechi ori arcade care fac parte din structura inițială

Laura Tudosie, inspector Direcția Județeană de Cultură Constanța: "Imobilului i se aplică regimul juridic de monument istoric, adică el nu poate fi desființat total sau parțial, nu poate fi degradat".

Urma să aibă 15 etaje și cinci stele

Clădirea, emblematică pentru multe generații, a fost ridicată în 1962, într-un moment în care dezvoltarea litoralului românesc era abia la început. "Este construit în stil internațional, un stil care a apărut în perioada interbelică", spune Radu Cornescu, arhitect.

Operatorii din turism spun însă că, în acest caz, ar fi fost mai benefice noile investiții care să atragă turiștii. "Așa cum văzusem planurile, urma să aibă 15 etaje, să primească o categorie de 5 stele și asta nu se poate întâmpla cu dimensiuni atât de mici ale camerelor așa cum avea hotelul Perla altădată", arată Corina Martin, Federația Patronală a Industriei Ospitalității din România.

În 2022, hotelul de 12 etaje a fost cumpărat cu aproximativ 6,5 milioane de euro de un om de afaceri din Iași.

#litoral romanesc, #hotel, #demolare, #renovare, #Mamaia, #perla , #turism
