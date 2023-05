Exigențe noi ale turiștilor pe litoralul din România: "Să nu fie șantier în zonă. Măcar în vacanță vreau să nu aud freze și bormașini"

În timp ce unii români au ales deja destinațiile pentru vacanța din această vară, alții caută în continuare cea mai bună ofertă.

Criteriile de selecție sunt legate de distanțe, preț, plaje, iar cei care merg în România se asigură că în zona de cazare nu sunt șantiere, mai nou.

Este cazul unei românce care caută cazare explicând detaliat ce buget și ce așteptări are, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

"Am rugămintea să citiți atent postarea înainte să-mi oferiți sugestii și să mi le oferiți doar pe cele care se potrivesc cu descrierea, ca să scutim și timpul, și nervii ambelor părți. Mulțumesc!

So: am un buget de aproximativ 3.000 de lei (doar pentru cazare). Doresc între 5 și 7 nopți de cazare, în ultima jumătate a lunii august, în apartament cu self catering (deci NU hotel/pensiune/vilă etc), un adult și un copil de 9 ani, undeva pe litoralul românesc, unde să ajung ușor și repede din Constanța sau Mangalia cu transportul în comun fără să schimb 15 microbuze și fără să mă duc pe jos, cu papornițele în spate, jde kilometri. Inclusiv Mamaia Nord, dacă e zonă decentă, cu prețuri pentru muritorii de rând.

Pentru că vom găti la locație pentru toate cele 3 mese ale zilei, doresc ca bucătăria/chicineta să fie utilată cum trebuie.

Cel mai important e, și vă rog mult de tot să nu-mi trimiteți oferte care nu se încadrează în ACEASTĂ cerință, să nu fie șantier în zonă. Teatrele de vară nu mă deranjează atât de tare cât mă deranjează șantierul. Măcar în vacanță, vreau să nu aud freze și bormașini.

Dacă există în apropiere și un Kaufland, Lidl, Cora sau alt hypermarket e minunat. Iar dacă are și piscină care să poată fi folosită și de copii e pfoai de capul meu!

Mulțumesc și vacanțe frumoase!

P.S. Vă rog frumos, nu mă puneți să sun la numere de telefon, pe whatsapp etc. Puneți prețul în comentariu sau, în cel mai rău caz, trimiteți-mi oferta în privat, deși efectiv nu-mi dau seama de ce tratativele astea nu sunt la vedere. Bănuiesc că prețul pentru o noapte de cazare e același la număr de persoane, nopți solicitate și perioadă aleasă", a scris aceasta pe grupul Vacanțe sub 500 de euro, de pe Facebook.