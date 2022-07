În primul sezon în care mulți români au renunțat la vacanțele de pe litoralul românesc și s-au îndreptat spre Bulgaria sau Grecia, unii turiști se declară mulțumiți de concediul petrecut la mare în țara noastră.

Este cazul unui român care a scris pe Facebook că prețurile sunt bune, atât la cazare, cât și la mâncare:

"Tocmai ce ne întoarcem de la mare, mă exact Mamaia Nord - Năvodari.

Suntem foarte mulțumiti atât de prețuri, cât și de atmosferă.

Șezlongurile în timpul săptămânii variază între 30-35-40 de lei. Da, sunt câteva plaje unde trec de 50 lei, dar am observat că erau plaje ale anumitor hoteluri.

Mâncarea, un porumb pe faleză costă 7 lei iar pe plajă 10 lei. Clătitele erau 15 lei. Prețurile sunt mărite, dar pentru a-ți face pofta nu mi se pare exagerat.

Pizza (450-500 grame, 8 felii), era undeva la 39 de lei, în locul în care mâncăm noi, ținând cont că în București variază între 37 și 40+, pentru mine a fost perfect.

La restaurant, două meniuri pentru 2 adulți, undeva la 50 de lei.

Ads

În schimb, o parte din grupul nostru nu a vrut la hotel, am decis să ne cazăm toți la o vilă. O cameră, 6 nopți, 850 lei. Curățenie se făcea zilnic, bucătărie spațioasă, masă de biliard, de ping pong, curte spațioasă, iar personalul foarte foarte amabil.

Nu înțeleg această revoltă pentru ridicarea prețurilor, peste tot fiind aceeași situație.

Tot aud de la prieteni, cunoscuți, că merg la all inclusive. Noi nu suntem adepții, vrând mereu să explorăm să mâncăm în diverse locuri, nu stau să merg la cazare ca să mănânc.

Încercați să nu va mai lăsăți manipulați, încercați în vacanță să vă plimbați, să descoperiți lucruri noi și să profitați de fiecare clipă", a scris turistul pe grupul Am fost acolo, de pe Facebook.

Și alți români se declară mulțumiți

În comentarii, mai multe persoane spun că prețurile nu sunt foarte mari.

"Confirm cele zise de doamna. Acestea erau preturile la mâncare și la porumb și clătite. Noi am fost cazați la hotel, nu mi s-a părut foarte mult prețul pentru cazare cu mic dejun 2 adulți și un copil. Plus că restaurantul hotelului avea meniu baby friendly separat de cel pentru adulți. Plaja la 150 m, piscina interioară la hotel (adulți și copii), ce mai, dacă vrei sa găsești, găsești, dacă vrei să ponegrești, asta faci."

Ads

"Mai scump e în Costinești. Am fost acum două săptămâni."

"Gusturile nu se discută. Personal prefer să "sărăcesc" prin alte părți. Am văzut pe pielea mea ce oferă litoralul românesc."

"Am experiența litoralului românesc, bulgăresc si cel din Spania. Nu am rămas niciodată dezamăgită. În România am fost în Costinești, Neptun, Mamaia, Mamaia Nord -Năvodari și Eforie Nord.

Am fost multumita atât de cazări, cât și de prețuri.

Stiu multi care merg în Grecia, Bulgaria și tot ce fac este să stea la hotel, la plajă și să se plimbe puțin pe faleză, fără mâncare din altă parte, fără să viziteze alte zone frumoase din acea țară."

Ads